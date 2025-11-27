El Gobierno confirmó que sólo un grupo de prestaciones de ANSES cobrará aguinaldo en diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los detalles del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente a diciembre 2025. Según informó el organismo, sólo un grupo reducido de beneficiarios accederá al aguinaldo, mientras que el resto de las prestaciones no están alcanzadas por este pago adicional.

ANSES: quiénes cobrarán el bono de $70.000 en diciembre

La definición se da en un contexto de actualización de haberes del 2,3%, porcentaje que se aplicó en base al índice de inflación de octubre difundido por el INDEC. Este incremento impactó sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones, con el objetivo de sostener el poder de compra de los beneficiarios ante el avance de los precios.

Además del aguinaldo, ANSES mantiene vigente el bono extraordinario de $70.000 que se entregará a jubilados y pensionados con haberes mínimos durante diciembre.

Quiénes cobran aguinaldo en diciembre 2025

El Gobierno confirmó que el SAC corresponde únicamente a las siguientes prestaciones del sistema previsional:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Ninguna otra prestación de ANSES —incluyendo AUH, SUAF, Asignación por Embarazo, Desempleo o Becas Progresar— percibe aguinaldo en diciembre.

Cómo obtener el comprobante de obra social en la web de ANSES

Cómo se calcula el SAC de diciembre

El monto del aguinaldo se determina sobre la base del 50% del ingreso mensual más alto del semestre. En la liquidación de diciembre, ANSES tomará como referencia el haber actualizado tras el aumento del 2,3%, ya que se trata del monto más elevado del período.

El SAC se depositará automáticamente en la cuenta bancaria de cada beneficiario, junto con el calendario habitual de pagos. No requiere trámites adicionales ni gestiones previas.

Montos de jubilaciones y pensiones para diciembre 2025

Tras la actualización por movilidad y el refuerzo extraordinario, los haberes previsionales quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $340.826,90

Con bono: $410.826,90

Jubilación máxima: $2.293.160,10

Con bono: $2.363.160,10

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.624,77

Con bono: $342.624,77

Pensiones No Contributivas (PNC): $311.653,76

Con bono: $381.653,76

Quiénes reciben el bono extraordinario de $70.000

El bono se entregará exclusivamente a:

Jubilados y pensionados que cobren la jubilación mínima.

Titulares de PNC y PUAM cuyos haberes no superen los valores base establecidos por el organismo.

Aquellos que excedan el haber mínimo recibirán un monto proporcional, mientras que quienes superen los $410.826,90 quedarán excluidos del refuerzo.

Un cierre de año con aumentos y pagos concentrados

Con el pago del aguinaldo, el refuerzo extraordinario y el incremento del 2,3%, diciembre se convierte en uno de los meses de mayor carga de liquidaciones dentro del sistema previsional. Para los beneficiarios que dependen de ANSES, estas medidas representan un alivio económico de fin de año en un contexto inflacionario persistente.

lv / lr