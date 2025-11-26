La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó cómo quedarán los haberes de diciembre 2025 tras la actualización por movilidad y confirmó la continuidad del bono previsional de $70.000, que se pagará junto con los haberes mensuales. El beneficio, vigente desde 2024, está destinado a fortalecer los ingresos de jubilados y pensionados con menores recursos.

La suba del mes se aplicará según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, tal como establece el Decreto de Movilidad Jubilatoria. Este último ajuste del año representa un incremento del 2,3% para todos los titulares del organismo.

Quiénes cobrarán el bono de $70.000 en diciembre

El bono previsional estará dirigido a:

- Jubilados y pensionados que cobren la jubilación mínima.

- Titulares cuyos haberes no superen la suma de la mínima más el bono.

Quienes perciban montos cercanos al tope recibirán un pago proporcional, mientras que aquellos que estén claramente por debajo del umbral accederán al bono completo.

Este extra se pagará en la misma fecha que los haberes mensuales y se sumará al aguinaldo de diciembre, lo que representa un refuerzo clave en el último mes del año.

Aumentos confirmados: así quedan las jubilaciones y pensiones en diciembre

Tras el incremento del 2,3%, los montos quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $340.826,90

Jubilación máxima: $2.293.160,10

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.624,77

Pensión No Contributiva por Vejez o Invalidez: $311.653,76

Con aguinaldo + bono de $70.000, los valores finales para diciembre serán:

Jubilación mínima: $410.826,90

PUAM: $342.624,77

PNC: $381.653,76

Asignaciones Universales y Familiares: cuánto se cobra en diciembre

También habrá aumentos en las asignaciones principales:

AUH

General: $122.471,72

Hijo con discapacidad: $398.775,21

Asignaciones Familiares por Hijo (según IGF)

IGF hasta $891.041: $61.223,26

IGF entre $891.041 y $1.306.800: $41.296,83

IGF entre $1.306.800 y $1.508.746: $24.972,87

IGF entre $1.508.746 y $4.718.516: $12.877,17

Calendario de pagos ANSES diciembre 2025 (estimado)

Aunque el calendario oficial aún no fue publicado, se prevé que las fechas sean las siguientes:

Jubilados que no superan la mínima

DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2–3: 11 de diciembre

DNI 4–5: 12 de diciembre

DNI 6–7: 15 de diciembre

DNI 8–9: 16 de diciembre

Jubilados que superan la mínima

DNI 0–1: 17 de diciembre

DNI 2–3: 18 de diciembre

DNI 4–5: 19 de diciembre

DNI 6–7: 22 de diciembre

DNI 8–9: 23 de diciembre

Pensiones No Contributivas

DNI 0–1: 9 de diciembre

DNI 2–3: 10 de diciembre

DNI 4–5: 11 de diciembre

DNI 6–7: 12 de diciembre

DNI 8–9: 12 de diciembre

AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2: 11 de diciembre

DNI 3: 12 de diciembre

DNI 4: 15 de diciembre

DNI 5: 16 de diciembre

DNI 6: 17 de diciembre

DNI 7: 18 de diciembre

DNI 8: 19 de diciembre

DNI 9: 22 de diciembre

Un cierre de año con refuerzos clave

Entre el aumento por movilidad, el aguinaldo y el bono extraordinario, diciembre será uno de los meses con mayor carga de pagos para ANSES. El refuerzo de $70.000 vuelve a posicionarse como un alivio fundamental para los adultos mayores que dependen de la jubilación mínima.

