La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), dependiente del Ministerio de Capital Humano, recordó que los trabajadores en relación de dependencia, titulares de la Prestación por Desempleo, jubilados y pensionados pueden obtener en forma online el Comprobante de Empadronamiento (CODEM), el documento que certifica qué obra social tienen asignada.

El trámite puede hacerse desde la web oficial del organismo, sin necesidad de clave de seguridad social ni turno previo, y el comprobante es válido para presentar en cualquier entidad, clínica o dependencia estatal ya que no requiere firma ni sello.

¿Qué es el CODEM y por qué es importante?

El CODEM es un certificado que muestra la obra social que corresponde a cada persona dentro del sistema de salud argentino. Este padrón está administrado por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y ANSES actúa como ventanilla de consulta para trabajadores, jubilados y personas que cobran la Prestación por Desempleo.

El documento suele ser solicitado para:

- Afiliarse a una clínica, sanatorio o centro médico.

- Realizar trámites laborales o administrativos.

- Presentar ante empleadores, colegios, universidades o instituciones educativas.

- Verificar la obra social vigente y actualizar datos del grupo familiar.

Según la SSS, todas las personas que trabajan en relación de dependencia tienen derecho a una cobertura para sí mismas y para su grupo familiar a cargo, que incluye:

Cónyuge o conviviente.

- Hijos solteros menores de 21 años.

- Hijos de hasta 25 años que estén estudiando.

- Hijos con discapacidad sin límite de edad.

Cómo descargar el CODEM paso a paso

El trámite es gratuito y se realiza completamente online.

Estos son los pasos:

Ingresar a la web oficial: anses.gob.ar/consultas/codem. Seleccionar “Iniciar consulta”. Ingresar DNI, CUIL y código de seguridad. Hacer clic en “Consultar”. Descargar o imprimir el Comprobante de Empadronamiento.

El archivo se genera al instante en formato PDF.

Cómo agregar o dar de baja a integrantes del grupo familiar

Si una persona necesita actualizar la obra social de sus familiares a cargo —por ejemplo, sumar a un hijo, dar de baja a un conviviente o modificar vínculos— puede realizar el trámite desde la Atención Virtual de ANSES o de manera presencial con turno previo.

Para hacerlo, se requiere presentar:

- DNI de la persona titular.

- Documentación que acredite el vínculo (partida de nacimiento, certificado de convivencia, sentencia de adopción, etc.).

- Certificado de discapacidad si corresponde.

La actualización suele impactar de manera inmediata en el padrón y puede verificarse luego descargando nuevamente el CODEM.

¿Quién controla las obras sociales?

La Superintendencia de Servicios de Salud es el organismo encargado de supervisar, auditar y garantizar que las obras sociales brinden las prestaciones obligatorias. Además, administra el Programa Médico Obligatorio (PMO), el estándar mínimo de cobertura que deben cumplir todas las entidades del sistema.

El CODEM se alimenta de esta base oficial y permite saber rápidamente qué obra social tiene registrada cada persona.

Qué hacer si la obra social no aparece o es incorrecta

En caso de que el sistema muestre información errónea —una obra social que no corresponde, falta de grupo familiar o datos desactualizados— ANSES recomienda:

- Hacer la actualización mediante Atención Virtual.

- Consultar a la obra social directa para verificar si hubo rechazos o inconsistencias.

- Solicitar asistencia en una oficina de ANSES con turno.

En situaciones donde la cobertura no coincide con lo aportado, la SSS puede intervenir para regularizar el padrón.