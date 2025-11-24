La Administración Nacional de la Seguridad Social ya oficializó las fechas en las que los jubilados y pensionados percibirán el aguinaldo de diciembre 2025. El último mes del año llegará con incremento de haberes, el depósito del medio aguinaldo y un bono extraordinario de 70.000 pesos, que se mantiene vigente desde 2024. Con estos anuncios, los adultos mayores ya pueden conocer cuánto cobrarán y qué día recibirán la acreditación.

El aumento previsto para diciembre se aplica según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre y alcanza el 2,3%, porcentaje que impacta sobre todas las prestaciones previsionales. Con esta actualización, la jubilación mínima se ubicará en $340.746,35 antes del aguinaldo.

Cuánto cobrarán los jubilados en diciembre 2025

Quienes perciben el haber mínimo recibirán tres conceptos:

- Haber mensual: $340.746,35

- Aguinaldo: $170.373 (equivalente al 50% del mejor ingreso del semestre)

- Bono extraordinario: $70.000

De esta manera, el total estimado para diciembre asciende a $581.119,35.

Cómo se calcula el aguinaldo

El Sueldo Anual Complementario (SAC) se determina tomando el haber bruto más alto del semestre y dividiéndolo por dos. Como el bono no es remunerativo, no forma parte del cálculo, no genera aportes ni modifica el monto final del aguinaldo.

Cómo se paga el bono de $70.000

El refuerzo se acreditará en la misma fecha en que se deposita la jubilación y el aguinaldo. No requiere inscripción previa, trámites ni validación en plataformas. Está destinado a jubilados y pensionados que se encuentren dentro de los parámetros determinados por el decreto vigente.

Fechas de pago de la jubilación y aguinaldo de diciembre 2025

El calendario se definió según terminación de DNI y categoría de haberes. Los depósitos comenzarán el 9 de diciembre y se extenderán hasta el 23 de diciembre.

Jubilados que cobran la mínima

DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2 y 3: 11 de diciembre

DNI 4 y 5: 12 de diciembre

DNI 6 y 7: 15 de diciembre

DNI 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilados con haberes superiores al mínimo

DNI 0 y 1: 17 de diciembre

DNI 2 y 3: 18 de diciembre

DNI 4 y 5: 19 de diciembre

DNI 6 y 7: 22 de diciembre

DNI 8 y 9: 23 de diciembre

El organismo recordó que el SAC se paga únicamente a jubilados, pensionados y beneficiarios con prestaciones que incluyen este concepto. Otros programas quedan excluidos, según la normativa vigente para 2025.