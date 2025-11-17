ANSES jubilados: cómo afecta el feriado al calendario de pagos con aumento y bono

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) verán esta semana cambios en su cronograma de pagos debido a dos factores clave: un día no laborable con fines turísticos y el feriado por el Día de la Soberanía Nacional. Estas modificaciones generaron adelantos en algunos cobros, que este mes llegan con aumento y bono extraordinario.

ANSES: quiénes cobran este lunes 17 de noviembre

El calendario oficial comenzó la semana pasada con el pago de los haberes mínimos y continúa a lo largo de estos días. Sin embargo, la reorganización por el fin de semana largo obligó al organismo previsional a reprogramar fechas y adelantar depósitos para determinados titulares.

Por qué cambian las fechas de cobro

El Gobierno declaró no laborable el viernes 21 de noviembre, para generar un fin de semana extra largo junto al feriado del lunes 24 por el Día de la Soberanía Nacional. Durante esos cuatro días, las oficinas de ANSES y los bancos permanecerán cerrados, lo que motivó los adelantos.

Jubilados de ANSES: cómo quedan las fechas por el feriado y el día no laborable

Este es el esquema confirmado por el organismo:

Lunes 17: DNI finalizados en 5.

Martes 18: DNI terminados en 6.

Miércoles 19: DNI terminados en 7.

Jueves 20: cobran dos grupos: jubilados con la mínima cuyos DNI finalizan en 8 y 9.

Quienes tenían turno de cobro para el viernes 21 (DNI terminación 9) recibirán el haber un día antes. El jueves podrán cobrar por ventanilla; el viernes sólo estará habilitada la extracción por cajero automático.

Aumento y bono de $70.000 en noviembre: ANSES publicó los montos finales de las jubilaciones

En cuanto al feriado del lunes 24, este no afecta a los titulares de la mínima, pero sí a quienes perciben haberes superiores.

Jueves 20: jubilaciones y pensiones que superan la mínima para DNI terminados en 0 y 1.

Martes 25: se retoma el calendario para el resto de los titulares con haberes superiores.

Calendario ANSES noviembre 2025: jubilaciones y pensiones

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

DNI terminado en 0: lunes 10

DNI terminado en 1: martes 11

DNI terminado en 2: miércoles 12

DNI terminado en 3: jueves 13

DNI terminado en 4: viernes 14

DNI terminado en 5: lunes 17

DNI terminado en 6: martes 18

DNI terminado en 7: miércoles 19

DNI terminados en 8 y 9: jueves 20

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: lunes 10

DNI terminados en 2 y 3: martes 11

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12

DNI terminados en 6 y 7: jueves 13

DNI terminados en 8 y 9: viernes 14

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1: jueves 20

DNI terminados en 2 y 3: martes 25

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26

DNI terminados en 6 y 7: jueves 27

DNI terminados en 8 y 9: viernes 28

Estas modificaciones también impactan en el calendario de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo (AFH) y Asignación por Embarazo (AUE). ANSES recomienda revisar las fechas actualizadas en su web oficial.

ANSES extiende su presencia en CABA: una semana de trámites y respuestas en cinco barrios porteños

Cómo consultar la fecha exacta de cobro

Los titulares pueden ingresar a Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, para verificar:

Fecha de cobro Lugar de acreditación Trámites disponibles Recibos y comprobantes Más información en anses.gob.ar.

Aumentos y montos para jubilaciones en noviembre 2025

En noviembre, todas las prestaciones recibieron un aumento del 2,08%, de acuerdo al Decreto 274/2024, basado en la inflación de septiembre medida por el INDEC. Además, se otorgó un bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.

Así quedan los montos:

- Jubilación mínima: $333.085,39 → con bono: $403.085,39

- PUAM: $266.468,31 → con refuerzo: $336.468,31

- PNC por invalidez o vejez: $233.159,77 → con bono: $303.159,77

- Pensión Madre de 7 hijos: $333.085,39 → con bono: $403.085,39

- La jubilación máxima asciende a $2.241.788,48 y no incluye refuerzo.

LV/ff