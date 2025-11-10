ANSES extiende su presencia en CABA: una semana de trámites y respuestas en cinco barrios porteños

Una nueva semana comienza para los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires con una gran noticia: la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) despliega un operativo especial de atención en cinco puntos estratégicos.

El objetivo es claro: acercar las respuestas y trámites esenciales a quienes más lo necesitan.Desde hoy, lunes, y hasta el próximo viernes 14, los equipos de ANSES estarán en la calle, listos para recibir consultas y procesar gestiones.

El horario de atención se adapta a cada barrio, garantizando que más personas puedan acercarse sin complicaciones.

¿Qué servicios ofrecerá ANSES en Ciudad de Buenos Aires?

El recorrido inicia en Villa Devoto, donde el personal de ANSES atenderá en el Hospital Zubizarreta (Nueva York 3952) de 8 a 14 horas. Es una oportunidad valiosa para resolver dudas y trámites en un entorno conocido.

Simultáneamente, el operativo se concentra en la zona sur y la Villa 15. En Villa Soldati (Corrales 3450) y Villa Lugano (CAJ Villa 15, en Hubac y Rucci), la atención será de 9 a 14 horas.

El acceso a la seguridad social se facilita en estos puntos clave.Otro punto neurálgico será el Hospital Garrahan, en Parque Patricios (Pichincha 1890), también de 9 a 14 horas.

Además, en Monserrat, la Defensoría del Pueblo (Av. Belgrano 673) abrirá sus puertas de 10 a 16 horas para recibir a los vecinos.Los interesados podrán gestionar una amplia variedad de trámites sociales y familiares.

Entre ellos se encuentran la fundamental Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo, así como las asignaciones por Matrimonio, Nacimiento o Adopción.También es el momento de presentar el certificado escolar o iniciar gestiones por la Prestación por Desempleo. Para realizar cualquiera de estos trámites, solo es necesario llevar el DNI y la documentación específica requerida para la gestión particular.