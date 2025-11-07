Plan Austral, Convertibilidad, Lavagna y Milei: luces y sombras de los planes de estabilización en Argentina

Fernando Marull, economista y director de la consultora FMyA, señaló que los primeros dos años del Gobierno muestran una estabilización “positiva” de las variables inflacionarias y financieras, y comparó el plan de estabilización con otros históricos. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), remarcó que “las herencias de 1989 y 2001 fueron mucho peores", y que por eso "el rebote fue más fuerte”.

Fernando Marull es economista formado en la Universidad Católica Argentina, con un posgrado especializado en macroeconomía y mercados financieros de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeñó como portfolio manager del Banco Itaú Argentina y en Chile. Trabajó en la consultora del economista Julio Piercarts y en el Ministerio de Hacienda entre 2017 y 2019. Fundó y dirige su propia consultora, FMyA.

Durante la presentación de este programa mostramos un gráfico en la que se señalaba la diferencia entre el Plan Austral, el Plan de Convertibilidad y el plan de la salida de la convertibilidad, de tres ministros de Economía razonablemente exitosos. El Plan Austral logró inicialmente un éxito, aunque luego terminó mal, versus el plan actual, donde se ve claramente que no hay un resultado tan espectacular. En los primeros 22 meses la inflación acumulada es muchísimo mayor.

Tanto en el plan de convertibilidad, como en el de la salida de la convertibilidad, al cabo de 24 meses, la inflación había aumentado 46% en los primeros dos años de la convertibilidad, y había aumentado 23% en los primeros dos años de la salida de la convertibilidad. Y en el caso de los primeros dos años de Milei, la inflación subió 166%. El Plan Austral había llegado con 166%. La diferencia es que en el Plan Austral hubo mucha menos inflación al principio que la que hay con Milei. ¿Cuál es su opinión sobre el gráfico?

Conozco lo que fueron los planes de estabilización pasados. Sobre los primeros dos años de Milei, mi lectura es bastante positiva en términos de estabilizar las variables inflacionarias y financieras. Estamos viendo solamente los primeros dos años, a diferencia de la convertibilidad, que fue una fuerte desinflación al principio que duró casi diez años. Por desajustes cambiarios y fiscales, algo que también le pasó al Plan Austral, terminaron fracasando.

El Plan Austral comenzó a mostrar ineficiencias a partir del segundo año; la convertibilidad, a los diez; y el plan de Lavagna, seis o siete. En este caso, lo que vemos es que hasta el mes 22 el Plan Austral fue mejor que el plan de Milei. A partir del mes 22, pareciera que el plan de Milei va a ser mejor que el Austral. En cualquiera de los casos, en los primeros dos años la desinflación fue menor, que no es la misma situación que tenía Milei. Cuando uno lo compara con los otros planes antiinflacionarios, no ha sido el más exitoso de todos.

Sí, pero también por eso es importante de dónde venía. Antes, en el plano anterior, venías de una hiperinflación, y Argentina no tuvo una hiper en 2023. En la preconvertibilidad, en los primeros dos años de Menem, el plan fracasó. Es decir, los primeros dos años de Menem, comparados con los dos primeros años de Milei, hubiesen fracasado. El tema es que, como fracasó, arranca en el tercer año la convertibilidad.

Es bueno lo que usted dice, pero veníamos de una hiper. En el caso de la convertibilidad, los primeros dos años de Menem fracasaron y por eso hubo una hiper, y ahí se hizo el Plan de Convertibilidad en abril de 1991. Pero yo creo que la variable inflacionaria y la herencia eran mucho peores en el Plan Austral y en la convertibilidad.Es bastante diferente lo de Lavagna también, porque no hubo una hiper, como no la hubo en 2023, pero tampoco hubo una crisis como la herencia de Lavagna, con un 2001 con crisis bancarias.

Podríamos decir que, de la misma manera que Menem fracasó dos años, en el caso de Lavagna, primero estuvo Remes Lenicov, donde aumentó la inflación un 40%. No hay que comparar a Menem con Milei, pero sí podríamos comparar a Cavallo con Milei o a Cavallo con Caputo. Ahí es donde empieza el plan inflacionario exitoso. Como usted bien dice, el plan antiinflacionario de Machinea no fue exitoso.

Exactamente. La previa dice mucho también. Este plan desinflacionario viene bien, aunque los resultados no sean tan espectaculares, pero la herencia es importante en esta variable. El dólar preconvertibilidad había llegado a niveles de 5.000 o 6.000 pesos de precios de hoy, y niveles de inflación mucho más altos. En 1989 fue del famoso 3.000%.

Podríamos decir que la herencia era mucho peor en aquel momento, y que el resultado comparado es mucho mejor.

En ese caso sí hubo una hiper. Claro. En 2023 no hubo una hiper.

Es más fácil domar una inflación mediana que una hiper...

En términos de Argentina, por su historia, y por lo que uno ya tiene bastantes años de experiencia, es mejor domar cuando ya chocaste, porque más abajo de una hiper ya no hay pesos. Más abajo de una crisis como la de 2001, todo es para arriba. Pensá que Néstor Kirchner asume en mayo de 2003, con todo el problema de 2002. La piña fue el primer semestre de 2002. Kirchner ya asume con un tipo de cambio real alto, con la economía creciendo al 9% y el desempleo bajando. Lo que hizo fue continuar.

Por eso comparo a Lavagna. No digo Menem, digo Cavallo. Pero es correcto que si dólar valía 5.000 pesos, es otra historia.

Es otra historia, donde hubo una cuasi hiper. Porque en 2023, el dólar en octubre, a precios de hoy, con Sergio Massa, llegó a 3.200 pesos más o menos. Ese fue el pico reciente del dólar. El “plan platita” fue esa aceleración de una cuasi hiper, pero no llegamos a una hiper, aunque llevábamos los billetes en un carrito de supermercado. No llegamos a esa sensación, pero sí a la de comprar lo que sea para cuidar los pesos. Fue una situación donde la demanda de dinero cayó, pero no se llegaron a romper contratos, como pasó en la previa de Lavagna. No se llegó a una hiper del 3.000%, como en la previa de la convertibilidad. Las previas fueron mucho más dañinas anteriormente. Por eso me parece que el rebote es mayor si caés más. La caída de 2023 prácticamente no fue una caída porque la actividad no se desplomó. Y en las previas de Lavagna y de 1989 se cayó 10%. Son otras herencias.

La de 2023 era una bomba difícil, muy parecida a la de Mauricio Macri. El dólar estaba atrasado, como las tarifas, y había muchas deudas por pagar. Eso se fue resolviendo de la mejor manera posible. Mirando los primeros dos años, no me parece que venga mal el plan de estabilización. El foco fue el ajuste fiscal, el anclaje cambiario, muy agresivo en lo monetario también. Cuando uno ve la perspectiva para 2026, me parece que se encara con una mejor perspectiva, posiblemente mejor que la de Macri en su tercer año. No sé si mejor que la de Lavagna, porque en ese momento la soja estaba volando, no pagaban las deudas y venían del subsuelo.

¿2026 será mejor que el año tres de Macri y mejor que el año tres de Alfonsín, aunque peor que el año tres de Cavallo y peor que el año tres de Lavagna?

Yo lo resumiría así, pero porque los contextos son importantes. Los contextos de Lavagna y de Cavallo parten de una situación mucho peor. Entonces, el rebote es mayor. Una vez que Argentina arranca desde una crisis fuerte, como en 2001 o 1989, es más fácil rebotar.

