Antes de viajar a Miami para participar del American Business Forum, el presidente Javier Milei brindó una extensa entrevista al diario británico Financial Times en la que delineó su visión sobre el futuro de su gobierno tras las elecciones legislativas, defendió el esquema de bandas cambiarias del dólar hasta el final de su mandato y celebró la alianza estratégica con Estados Unidos encabezada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El jefe de Estado aseguró que no modificará el diseño del régimen cambiario establecido por el ministro de Economía, Luis Caputo, y que su propósito es mantener el valor del peso dentro de las bandas de flotación “al menos hasta las elecciones de 2027”.

“Las bandas están diseñadas para que se abran con el tiempo, y llegará un momento en que serán irrelevantes”,

declaró Milei al Financial Times.

El mandatario explicó que este esquema busca “moderar la volatilidad crónica” de la economía argentina y ratificó que no habrá una flotación libre inmediata del peso, pese a los reclamos de algunos inversores.

“Tenemos un programa y vamos a seguir adelante con él”, enfatizó.

Entre otras cuestiones, el presidente argentino se refirió al apoyo del gobierno norteamericano durante las últimas semanas y calificó como una “medida sin precedentes” el acuerdo de estabilización cambiaria firmado con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por un monto de hasta US$ 20.000 millones, y celebró las declaraciones de Bessent, quien había asegurado que “haría todo lo necesario para rescatar a un aliado estratégico clave”.

“El Tesoro estadounidense intervino oportunamente cuando vio una oportunidad de negocio. ¿Qué creés que vale más: el juicio de un experto exitoso con el respaldo del Tesoro, como el señor Bessent… o el de un grupo de ineptos locales?”,

ironizó Milei, en referencia a las críticas internas al programa.

El presidente afirmó además que la elección legislativa consolida el rumbo económico y anticipó que el país podría regresar a los mercados de capitales internacionales en 2026. “Estados Unidos decidió abiertamente liderar la región y lo celebro enormemente. Hoy apoyan a sus aliados y no a quienes no lo son. Me parece brillante”, subrayó.

Milei también habló sobre las reformas que busca presentar en el Congreso, como es el caso de la laboral, impositiva y previsional, y cuyo tratamiento el gobierno espera que ocurra en las sesiones extraordinarias de diciembre. Según el mandatario, desde el Gobierno están "poniendo en marcha todos los motores de crecimiento”. Además, estimó que el PBI podría pasar del 4% proyectado para este año a “entre siete y diez por ciento anual a partir del próximo año”.

Las críticas del Financial Times por el "estancamiento económico"

El diario británico, uno de los más influyentes del mundo financiero, reconoció los avances del gobierno en materia inflacionaria, pero advirtió sobre el estancamiento económico de los últimos meses.

“Si bien Milei logró controlar la grave inflación que heredó, la economía argentina se estancó. Los recortes del gasto y el alza de tasas de interés restringieron el crédito y redujeron el poder adquisitivo de los consumidores”, señaló el FT.

En editoriales previos, el medio había cuestionado el enfoque cambiario que lleva adelante el ministro de Economía Luis Caputo y la dependencia de la ayuda estadounidense, describiendo el programa como “una apuesta riesgosa” y advirtiendo que “la locura es repetir la misma acción y esperar un resultado diferente”.

Bandas y control: cómo funciona el sistema

Desde abril, el tipo de cambio local opera bajo un sistema de bandas de flotación acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco del programa de facilidades extendidas por US$ 20.000 millones.

El esquema establece que el peso fluctúe entre un piso y un techo que se amplían 1% mensual, con el dólar mayorista actualmente en torno a $1.491, muy cerca del límite superio; y con una inflación que se mantiene en torno al 2% e incluso con algunas décimas por encima.

Tras las últimas elecciones legislativas, el Banco Central modificó su política interna y comenzó a comprar divisas aun cuando el tipo de cambio no toca el piso, buscando reforzar reservas sin forzar una devaluación.

