Miguel Ponce sobre la posibilidad de devaluar: “Esto no estaría en la cabeza del ministerio de Economía”

El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, conversó con Canal E y se refirió a la situación del régimen cambiario y el impacto de las recientes señales enviadas por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Miguel Ponce sostuvo que, “todo el mundo hablaba de que ni bien pasaran las elecciones, se venía el cambio del sistema cambiario, que se abandonaban las bandas”, pero destacó que, “48 o 72 horas antes, el ministro Caputo dijo que no, que nada va a cambiar”.

Las señales de Luis Caputo por redes sociales

Asimismo, explicó que Luis Caputo “rescata un documento publicado por Nouriel Roubini”, conocido como el “doctor catástrofe”, quien escribió en Project Syndicate un artículo titulado Argentina está en la senda del éxito económico. “Ahí alaba el achicamiento del gasto fiscal, el superávit y luego dice ´está llegando el tiempo de la flexibilización cambiaria´”, comentó. Según desarrolló, “Roubini aclara que Argentina necesita una flexibilización, pero de ninguna manera abandonar las bandas ni avanzar en una dolarización”.

Ponce subrayó que, “Roubini dice no a la dolarización porque de esa manera Argentina perdería soberanía monetaria”, y advirtió que el país “no tiene reservas como para poder afrontar un mecanismo de esa naturaleza”. En ese sentido, interpretó que, “cuando Caputo retuitea ese artículo, está diciendo ´no vamos a abandonar las bandas, posiblemente flexibilicemos esas bandas´”.

Qué sería lo mejor para el sistema de bandas

Luego, manifestó que la clave podría ser “indexar las bandas, atarlas al índice de inflación para conseguir mayor competitividad y permitir que nuestro comercio exterior comience a tener balanzas más positivas”. Sobre la misma línea, agregó que esta lectura implica un doble mensaje: “No a la flotación libre por la volatilidad, pero también no a la dolarización, porque esto no se puede ni pensar siquiera”.

El entrevistado planteó que el Gobierno podría “esperar el cambio de año para anunciar una nueva indexación de la banda superior e inferior”, descartando una devaluación inmediata: “Muchos apostaban a que después de las elecciones venía un ajuste del tipo de cambio con una devaluación del 20 o 30%. Esto en principio no estaría en la cabeza del ministerio de Economía hoy”.

Además, abordó el contexto internacional y el impacto político de los resultados electorales en Estados Unidos. “Nosotros hemos atado demasiado nuestro destino político y económico al vínculo con Donald Trump, y Trump ayer es el gran derrotado”, afirmó.