Eduardo Ibarra sobre la nueva conformación parlamentaria: “El Gobierno la tiene más fácil que en el último tiempo”

El analista político, Eduardo Ibarra, conversó con Canal E y evaluó el nuevo equilibrio de fuerzas en el Congreso tras la media sanción del Presupuesto 2026, el avance del oficialismo en Diputados y Senadores, y el impacto político y social de la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

Eduardo Ibarra sostuvo que el escenario parlamentario cambió de manera sustancial luego de las elecciones legislativas del 26 de octubre. Según explicó, “a partir de la nueva conformación tanto de la cámara de Diputados como la cámara de Senadores, la verdad es que el Gobierno la tiene bastante más fácil que en el último tiempo, donde prácticamente todas las iniciativas se habían rechazado justamente por una conformación adversa”.

Cómo fue la votación del presupuesto

Asimismo, remarcó que el oficialismo logró por primera vez un dictamen favorable amplio para el Presupuesto 2026. “Eso permitió que por primera vez en lo que va de los dos años de gobierno, tenga un dictamen favorable con 132 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones para el presupuesto 2026”, afirmó.

No obstante, Ibarra señaló que el Gobierno sufrió un revés clave en el recinto. “Si bien tuvo algún revés en un artículo, en el artículo 75, que ellos querían imponer para derogar las leyes tanto de financiamiento universitario como la ley de emergencia en discapacidad, y eso no pudieron lograr mayoría, perdieron por seis votos”, explicó.

Sobre este punto, describió la estrategia oficial: “Por un lado, buscan las leyes y, por otro lado, tampoco acatan mucho cuando las leyes no son favorables a los dictámenes y a las consecuencias, digamos, que proponen ellos”.

El Gobierno y la búsqueda de gobernabilidad

El entrevistado subrayó que el avance del Gobierno se apoya en acuerdos con gobernadores y figuras clave. “Estamos contemplando ahora los efectos de la buena elección que tuvo el 26 de octubre, donde consiguió las bancas necesarias como para poder proponer dictamen”, indicó.

En ese sentido, destacó que, “el nudo de todo esto es el triunfo del 26 de octubre, es lo que le permite lograr acuerdos y tener posiciones más favorables dentro de ambas cámaras”.