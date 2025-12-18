Aprobación del megaproyecto minero en Mendoza y el debate sobre el uso del agua: “Lo que discutimos es cómo, dónde y bajo qué”

El presidente de la Sociedad Rural del Valle de Uco, Mario Leiva, expresó en Canal E una postura crítica desde el sector productivo agropecuario, con un pedido concreto al gobernador Alfredo Cornejo en relación a la reciente aprobación en el Senado de Mendoza de la declaración de impacto ambiental para el proyecto minero de cobre, en la zona de Uspallata, que reactivó un fuerte debate sobre el uso del agua y la protección de los glaciares.

“No se discute la importancia de la minería ni de los minerales para la transición energética. Lo que nosotros discutimos es cómo, dónde y bajo qué”, señaló Mario Leiva, al marcar el eje del reclamo.

La importancia del agua para el Valle de Uco

Asimismo, explicó que el Valle de Uco es un oasis en una región desértica y que la actividad productiva depende de reservas hídricas estratégicas. “Nosotros dependemos mucho del agua. Esto es un desierto, el Valle de Uco es un oasis”, afirmó, y remarcó la relevancia de las zonas de alta montaña: “Tenemos tres reservas y una reserva muy importante que es la Laguna del Diamante, que es un humedal de altura”.

Por ese motivo, la Sociedad Rural solicitó que el gobernador Alfredo Cornejo impulse su protección internacional. “Hemos pedido al gobernador, que es el único que lo pueda hacer, solicite a la ONG Ramsar que declare el humedal de Laguna del Diamante sitio Ramsar”, explicó Leiva.

El impacto de los trabajos mineros sobre los glaciares

El temor está vinculado a los efectos de la actividad minera sobre glaciares y cuencas hídricas. “Si permitimos que se genere esta industria minera sobre esas cuencas, nosotros vamos a tener muchísimos problemas con el agua”, advirtió.

El entrevistado remarcó que la defensa del agua también es una defensa de la identidad productiva regional. “El Valle de Uco es una marca internacional de los productos que hacemos, porque todo lo que hacemos se exporta, y necesitamos conservar la calidad de nuestros productos a través del cuidado del agua”, comentó.

En ese sentido, se refirió a la falta de apoyo social: “No hay en el Valle de Uco consenso social para que toquen los glaciares”. Y agregó: “Nosotros no queremos que nos toquen los glaciares porque consideramos que los glaciares permiten el abastecimiento de nuestras cuencas”.