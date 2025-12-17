El secretario de Trabajo confirmó que la reforma laboral solo se aplicará para los nuevos empleos

En el marco de lo que fue el inicio del debate con respecto al proyecto de la reforma laboral enviado al Congreso, Julio Cordero planteó que “va a aplicar” para los nuevos empleos y aseguró que las relaciones previamente negociadas “tienen los derechos consagrados”.

Asimismo, insistió en varias oportunidades, tras la prolongada intervención de Mariano Recalde con distintos cuestionamientos, en que “lo que sí sucede” respecto de ese tema es que existen “institutos” en los que efectivamente se aplica la retroactividad, como ocurre con “los juicios pendientes” o con “la baja de cargas”.

La predisposición de las personas en el marco laboral

Cordero sostuvo que, en la actualidad, muchas personas optan por ser “autónomas” y señaló que, en el caso del empleo en relación de dependencia, el objetivo es restituir al empleador el “poder de organización” y el “control”. En ese marco, advirtió: “Si una relación llegara a ser riesgosa, en vez de estar fomentando, estamos perjudicando”.

También subrayó que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, impartió una directiva expresa para que “se conservaran los derechos esenciales de los trabajadores”. Sobre ese punto se concentraron las críticas del kirchnerismo, que anteriormente había intentado frenar la conformación de las comisiones. Desde ese espacio anticiparon que recurrirán a la Justicia, aunque el pleno es soberano y, ante cualquier duda sobre lo ocurrido, el tema podrá ser ratificado en el recinto mediante una votación.

División de opiniones en el parlamento

Por otro lado, uno de los representantes del Gobierno afirmó que, “es un momento histórico. No podemos mirar hacia otro lado y seguir teniendo sólo diálogos y sin resultados”, quien también expuso junto a la subsecretaria de Política Industrial del ministerio de Economía, Carolina Ramos. Sobre la misma línea, la funcionaria remarcó que el capítulo de la ley destinado a las PyMEs se estructura en torno a tres ejes principales como son los umbrales de inversión para equipararlas con las empresas de mayor tamaño, la amortización acelerada según el tipo de bienes y la devolución del IVA vinculada a las inversiones contempladas.

En contrapartida, Recalde expresó una postura opuesta y comentó: “El empleo no está estancado, sino en caída. Se perdieron 250.000 puestos y cerraron 22.000 empresas, según ARCA. Nunca una ley laboral logró que se genere empleo, en la Argentina y en el mundo”.