Entrada de divisas desde el sector agropecuario: “Va a generar el ingreso de 50.000 millones de dólares”

El economista, Lucas Carattini, en contacto con Canal E, se refirió al agro como un sector estratégico en el sector externo, también habló del aproximado de dólares que podrían ingresar al país a través de las liquidaciones y los diferentes negocios que giran en materia agropecuaria.

“Realmente es un sector estratégico desde el punto de vista, el peso que tiene el agro, sobre todo en el sector externo”, explicó Lucas Caratini, quien destacó que, “el agro se estima aproximadamente va a generar el ingreso de 50.000 millones de dólares, producto del negocio de exportación”.

La importancia de los negocios para el crecimiento económico

En ese contexto, subrayó que el desarrollo de industrias vinculadas al campo es clave para el crecimiento económico: “Siempre el desarrollo de negocios paralelos, como pueden ser, por ejemplo, de los fertilizantes, es sumamente relevante y que tiene mucho potencial también”.

Uno de los ejes centrales fue la posibilidad de ampliar la capacidad productiva de fertilizantes en el país, incluso con la construcción de una segunda planta en Bahía Blanca. Según Caratini, el escenario macro acompaña: “El agro crece, obviamente está en crecimiento y si tenemos presente que el Gobierno cumple en definitiva con lo que es la promesa de eliminación de retenciones”.

Cuáles son las oportunidades que ofrece el negocio de los fertilizantes

Además, remarcó que el crecimiento del área sembrada impulsa directamente la demanda: “El negocio de fertilizantes tiene mucho potencial porque claramente va de la mano al crecimiento del agro y del área de siembra principalmente en el país”.

Sobre la relevancia estratégica del autoabastecimiento, el entrevistado comentó: “Ningún tipo de dudas, obviamente, son más fuentes de trabajo, más empleo en una cadena derivada del agro”. Sobre la misma línea, agregó que también existe “el potencial de exportación”.

Con respecto a los riesgos de concentración del mercado, expresó: “Habría que ver, la Argentina, obviamente, no tenés una, tenés ley de defensa de la competencia, pero no tenemos tan desarrollado el tema de discutir la defensa de la competencia”.