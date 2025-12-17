José Castillo: “El presupuesto y la reforma laboral son la prueba del poder político del gobierno”

El Congreso de la Nación avanza en el debate del Presupuesto 2026 y el Gobierno confía en lograr su aprobación en Diputados, en una jornada que promete ser extensa. Para José Castillo, economista, en diálogo con Canal E, este proceso no es un trámite más: “es muy probable que se apruebe, y es uno de los tres grandes temas que están mirando los mercados y los sectores que definen si invierten o no en la Argentina”, sostuvo.

Castillo explicó que la velocidad y la capacidad política del oficialismo para sancionar leyes clave es central para generar confianza. “Hay un montón de sectores que están mirando si el gobierno va a ser capaz de sacar el paquete de leyes”, remarcó, al señalar que el Presupuesto y la reforma laboral funcionan como una señal de gobernabilidad hacia el mercado.

Presupuesto y reforma laboral, el termómetro político

Según el economista, el eje institucional es determinante. “Acá se está jugando la ley número uno, que es la del presupuesto, pero no nos escapa que es un paquete que es básicamente presupuesto y reforma laboral”, afirmó. En ese sentido, advirtió que otros proyectos —como cambios sectoriales o fiscales— quedan en un segundo plano frente a estas dos iniciativas.

Para Castillo, lo que se evalúa no es solo el contenido de las leyes, sino el poder político del Gobierno para imponerlas: “De conjunto, lo que marca el espíritu de si el gobierno tiene o no poder político para pasar las leyes son el presupuesto y la reforma laboral”.

Dólar, reservas y la sombra del 9 de enero

El segundo gran eje es el cambio en el esquema de bandas cambiarias, ahora atado a la inflación. “Se mantiene el sistema de bandas, pero se habilita una evaluación pudiendo aumentar el tipo de cambio hasta una banda más alta”, explicó Castillo. Según su cálculo, esto podría permitir un ajuste cercano al 5% en los próximos meses, una señal largamente reclamada por economistas y exportadores.

“Evidentemente hay un movimiento del tipo de cambio que a los exportadores los favorece”, reconoció, aunque advirtió sobre los costos: “La meta inflacionaria de bajar del 2% al 1% quedó un poquito en segundo plano”.

El tercer factor crítico es el vencimiento de deuda del 9 de enero. Castillo fue tajante: “Hoy no está resuelta la forma concreta de pago”. Aunque descartó un default, alertó que “estamos a diez días hábiles y esa plata no está en las reservas”. Para el mercado, concluyó, “nadie va a jugar fuerte hasta no tener claro cómo se resuelve ese panorama”.