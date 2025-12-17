YPF acelera el GNL y apuesta al financiamiento privado para sostener Vaca Muerta

En diálogo con Canal E, Eugenia Muzio, periodista económica del grupo Perfil, explicó cómo YPF busca consolidar sus proyectos de GNL y petróleo en un contexto de precios internacionales más bajos y fuerte necesidad de financiamiento.

La industria energética volvió a destacarse en un año difícil para la mayoría de los sectores productivos. Según Muzio, YPF se prepara para avanzar en proyectos clave en 2026, mientras el mercado sigue de cerca la evolución del precio del petróleo. “Hay proyectos de YPF que van a avanzar durante el año que viene, en un contexto en el que todo está muy enfocado en cuál va a ser el precio del petróleo”, señaló.

La periodista advirtió que el escenario es desafiante porque “hay una expectativa muy fuerte de que el precio del barril pueda oscilar hacia abajo”, ubicándose cerca de los 60 dólares. En ese marco, explicó que Vaca Muerta atraviesa “un año bastante de transición”, a la espera de que se conecten ductos e infraestructura que permitan multiplicar las exportaciones tanto de petróleo como de gas.

El GNL y el rol clave del project finance

Uno de los puntos centrales es el proyecto de gas natural licuado (GNL), que YPF impulsa sin financiamiento directo del Estado. “Uno de los proyectos más grandes y novedosos es cómo se están financiando estos desarrollos sin la presencia del Estado”, explicó Muzio. Para eso, la petrolera contrató a JP Morgan bajo el esquema de *project finance*.

Según detalló, “JP Morgan va a consultar a unos 200 bancos en todo el mundo para conseguir 12.500 millones de dólares”, dentro de un proyecto total de 17.000 millones. La lógica es clara: si el financiamiento aparece, el resto de los socios completa el capital necesario.

Este esquema reemplaza al frustrado acuerdo con Petronas. “Ese proyecto de planta de licuefacción se cayó porque no lo vieron viable”, recordó. En su lugar, se prevé la llegada de dos o tres barcos de licuefacción a partir de 2027, una solución más flexible y escalonada.

Un sector que resiste mejor que el resto

Muzio destacó que energía y finanzas fueron los sectores que mejor desempeño tuvieron frente a la recesión. “La estadística muestra un récord de exportación”, afirmó, con una proyección positiva a cinco años si se sostienen las condiciones macroeconómicas.

Sin embargo, alertó sobre los riesgos: “El financiamiento con un barril bajo es un desafío, porque todo lo que está por hacerse necesita apalancamiento”. Aun así, subrayó que muchas petroleras lograron emitir deuda a tasas más bajas que el propio Estado, una señal de confianza relativa del mercado.

