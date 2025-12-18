Indignación por la eliminación del Certificado de Ingreso de Uva: “Esto nos deja totalmente desguarnecidos a los productores”

Con el fin de analizar el proceso de desregulación impulsado por el Gobierno, donde la vitivinicultura quedó en el centro de la escena tras las críticas del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, este medio se comunicó con el titular de la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM), Eduardo Córdova.

Eduardo Córdova detalló que cuando el productor entrega uva, la bodega emite un documento donde “consta los kilos que uno entrega, el tenor azucarino, la variedad de uva, la procedencia, la cantidad y el número de viñedos, todo eso queda registrado en ese CIU”. Luego, al finalizar la cosecha, ese respaldo permite consolidar volúmenes y calidades.

Qué implica la eliminación del CIU

Según desarrolló, la eliminación del certificado implica un grave retroceso: “La eliminación de esto nos deja totalmente desguarnecidos a los productores y a los contratistas, desguarnecidos porque no tenemos cómo acreditar los kilos que hemos entregado, el tenor azucarino y la variedad”. Y agregó que, sin ese control, “la bodega puede hacer apiacheres y decir cualquier cosa con los kilos que se le entregaron o con el tenor azucarino”.

Córdova también cuestionó la intención oficial de concentrar los controles únicamente en el producto final. “Esa normativa que han elevado a través del INV, que dice que los inspectores van a trabajar únicamente en el producto final, digamos la botella en la góndola, ese es otro despropósito”, afirmó.

Asimismo, defendió ese esquema como una de las bases del posicionamiento internacional del sector: “Eso tiene que seguir funcionando así porque ha funcionado bien y es lo que nos ha permitido llegar a tener vinos de excelente calidad y competir en forma positiva en el mercado internacional”. Además, remarcó el impacto laboral: “Nosotros a partir del viñedo y todo lo que viene en la cadena productiva generamos 100.000 puestos de trabajo”.

Críticas a las declaraciones de Federico Sturzenegger

En ese contexto, el entrevistado rechazó las declaraciones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger: “Nos parece un despropósito este ataque que hemos sufrido de alguna manera por parte de un burócrata y que viene a atacarnos en forma gratuita, con una comparación ridícula”. Sobre la misma línea, subrayó el arraigo productivo del sector: “El viñatero, el contratista, el obrero rural, nos ganamos dignamente el sustento produciendo”.

Con respecto al paralelismo que Sturzenegger trazó entre la AVM y la AFA, aseguró que existe un amplio respaldo institucional al CIU: “Todos ahí manifestamos la necesidad de que se extienda, se mantenga el CIU, el Certificado de Ingreso de Uva”.