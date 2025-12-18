Informe sobre la calidad del trigo: los principales parámetros luego de una cosecha récord

El presidente de la Cámara Arbitral de Cereales de la Bolsa de Comercio de Rosario, Gonzalo Almeyda, habló con Canal E y explicó el alcance, la metodología y la importancia de los datos correspondientes al primer informe preliminar de calidad del trigo argentino de la campaña 2025-2026.

“La Cámara Arbitral de Rosario difundió el primer informe preliminar del relevamiento de calidad de trigo argentino para lo que es la campaña 2025-2026”, señaló Gonzalo Almeyda, y precisó que, “este es un documento técnico que lo que nos está mostrando son los primeros parámetros de la cosecha del cereal que se está llevando a cabo, se está iniciando y se está llevando a cabo en este preciso momento”.

Un relevamiento que se mantiene a lo largo de la historia

Asimismo, remarcó que se trata de un trabajo consolidado en el tiempo: “Este no es un relevamiento que se hace por primera vez este año, es un relevamiento que se viene haciendo desde la campaña 98-99”. En esta etapa inicial, el muestreo corresponde a la Subregión 2 Norte, aunque el análisis nacional involucra a múltiples organismos.

“En realidad, el mapeo general de la calidad de trigo, en ese mapeo intervienen las seis cámaras arbitrales del país, que trabaja, digamos, en combinación con la gente del SENASA y del INDA, y se encuentra coordinando este trabajo conjunto público-privado la Secretaría de Agricultura de la Nación”, explicó Almeyda.

Uno de los aspectos destacados del informe es el uso del nuevo laboratorio de la Bolsa de Comercio de Rosario, recientemente inaugurado. “Este relevamiento se realizó a partir de análisis de muestras que más o menos representan cerca de 250.000 toneladas”, indicó. Sobre la misma línea, agregó que, “constituye el 75% aproximadamente del volumen que queremos relevar en esta zona”.

Cuáles fueron los niveles de calidad para el trigo

En relación con los primeros datos de calidad, el entrevistado señaló: “En términos de calidad física del grano, podemos ver que el 90% del trigo, se encuentra entre grado 2 y grado 1”. A su vez, detalló que, “estamos hablando de un 66% de grado 2, un 28% es grado 1 y solamente un 5-6% es grado 3”.

Estos resultados se dan en un contexto de producción récord, lo que generaba preocupación por una posible pérdida de calidad. “Sorprendió porque también nos hemos sorprendido por el volumen final o por lo menos hasta lo que venimos manejando estos 27-7 de producción”, expresó.