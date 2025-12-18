Ariel Maciel: "No va a haber una reforma impositiva en este 2026"

El periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, dialogó con Canal E y se refirió a la reforma laboral que avanza en el Congreso en medio de fuertes tensiones políticas, protestas sociales y cuestionamientos sobre su impacto real en el empleo.

Ariel Maciel explicó que el Gobierno busca que el sector privado asuma públicamente el costo político de la reforma: “El Gobierno había pedido una cosa a los empresarios. Les dijo, ustedes van a tener que ser responsables, van a tener que poner la cara ante los debates que pidieron que se diera, el tema de las reformas”.

La incomodidad del empresariado y la reunión con Luis Caputo

Según señaló, esa exigencia genera incomodidad: “Esa incomodidad de tener que ir a poner la cara por algo que efectivamente están pidiendo”. Además, recordó el reciente encuentro entre la cúpula empresarial y el ministro de Economía, Luis Caputo: “Hace un par de días vimos la foto de la cúpula de la Unión Industrial Argentina visitando al ministro de Economía, Luis Caputo”.

Maciel detalló las diferencias de interpretación: “El Gobierno lo señalaba como un lugar de debate positivo y del otro lado lo que decían es, sí, bárbaro con la reforma laboral, pero estamos pidiendo que haya alguna medida para reactivar todo lo que tiene que ver con la producción nacional”.

Asimismo, subrayó que la UIA fue parte activa del proceso. “Recordemos, por ejemplo, que la UIA fue parte activa del Consejo de Mayo, lo es, pero especialmente en esta reforma laboral”, planteó.

La reforma impositiva en stand by

Sin embargo, el entrevistado advirtió que no habrá compensaciones fiscales: “El gran punto, no va a haber reforma impositiva en este 2026”. Sobre la misma línea, explicó el reclamo empresario: “Nosotros podemos hacer el esfuerzo, pero si el Gobierno no hace su parte, que es quitarnos el pie de la cabeza en términos impositivos”.

Luego, manifestó que el Gobierno ya tomó una decisión: “Ya anticipó que no va a haber posibilidades de una reforma impositiva que responda a las demandas del sector privado”.