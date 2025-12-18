Martín Simonetta sobre el acuerdo MERCOSUR – UE: “Hay 27 países con intereses muy diferenciados”

En diálogo con Canal E, el economista Martín Simonetta advirtió sobre las dificultades políticas y económicas que hoy ponen en duda la firma del acuerdo MERCOSUR–Unión Europea durante la presidencia pro tempore de Brasil.

“Hace un mes parecía ya un tema cerrado, con moño, todo listo para que sea sólo una formalidad la firma del acuerdo”, explicó Simonetta, economista, al describir el clima previo a la cumbre prevista en Iguazú bajo la presidencia pro tempore de Lula da Silva.

Hoy, ese optimismo se diluyó. “En las últimas semanas aparecieron las luces amarillas, casi rojas. Hoy realmente el tema parece muy complicado”, afirmó el especialista, al señalar que surgieron resistencias clave dentro del bloque europeo, especialmente desde Francia e Italia.

Europa dividida y temores sobre el agro

Según Simonetta, el principal foco de conflicto está en la heterogeneidad interna de la Unión Europea. “Dentro de la Unión Europea hay 27 países con intereses y perfiles económicos muy diferenciados”, remarcó. Mientras Alemania impulsa el acuerdo por su interés en sectores como el automotriz, otros países temen por el impacto en sus economías más primarizadas.

Francia, bajo el liderazgo de Emmanuel Macron, e Italia, con Giorgia Meloni, sostienen que el acuerdo pone en riesgo al sector agropecuario europeo. “Dicen que estaría en riesgo el sector agropecuario europeo y que Europa tiene otros temas que resolver”, explicó Simonetta, mencionando también el conflicto entre Ucrania y Rusia como una prioridad que desplaza la agenda comercial.

Un acuerdo histórico que sigue en suspenso

Desde el lado del MERCOSUR, el consenso parecía más sólido. “Había un relativo acuerdo, a pesar de las diferencias internas”, afirmó Simonetta. No obstante, el proceso quedó atrapado en un limbo institucional: “Faltan muchos pasos formales para que este acuerdo se pueda firmar en 48 horas”.

El economista apeló a una imagen elocuente para describir la situación actual: “Es como el marido en la iglesia con el ramo de rosas, pero no llega la novia”. De concretarse, el acuerdo hubiera representado uno de los bloques de integración más grandes del mundo en términos de población y preferencias comerciales.

Por ahora, el desenlace sigue abierto. “Hubiera sido histórico, veremos qué es lo que sucede”, concluyó Simonetta, dejando en claro que la definición podría postergarse más allá de la presidencia brasileña.

