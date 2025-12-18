Marcha de la CGT contra la reforma laboral: “Todo el mundo se está dando cuenta que atrasa 100 años”

El secretario general de la Federación de Trabajadores Municipales, Hernán Doval, en comunicación con Canal E, analizó el paro de la CGT y destacó que la reforma laboral vuelve a ocupar el centro de la escena política y sindical.

Hernán Doval confirmó la magnitud de la convocatoria y el alcance territorial de la protesta: “Estamos preparando la movilización, hay compañeros que se vienen movilizando fundamentalmente desde todo el conurbano bonaerense, y vamos a estar en Plaza de Mayo”.

Críticas contra el protocolo antipiquetes

Con respecto al contexto de la marcha y la ejecución por parte de la policía del protocolo antipiquete, sobre el cual expresó reparos: “Esperemos que nada, que se pueda manifestar de manera pacífica, de manera democrática”.

En ese sentido, Doval cuestionó su aplicación en una protesta masiva: “Me parece que hoy intentar hacer que la cantidad de trabajadoras y trabajadores que van a asistir a esta movilización convocada por la CGT, traten de caminar por la vereda, va a ser una incentivación a ningún orden”.

El retroceso de la reforma laboral

Asimismo, sostuvo que la convocatoria responde a un fuerte rechazo social al proyecto oficial: “Creo que se ha tocado una sensibilidad importante, que la reforma laboral, todo el mundo se está dando cuenta que atrasa 100 años, que es una modernización hacia el pasado”.

Sobre la participación prevista, el entrevistado remarcó: “Hay mucha intención de participar de las compañeras, de los compañeros. Yo creo que va a ser muy contundente la marcha hoy”.

Sobre el origen de la reforma, diferenció actores pero apuntó directamente al Gobierno: “Yo creo que si alguien la pidió esta reforma, no creo que todos los empresarios ni todo el empresariado, pero sí algún sector del empresariado la pidió”.