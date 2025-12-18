Las perspectivas del Gobierno sobre la marcha de la CGT: “Apuestan a que haya un fracaso y que no sea contundente”

El periodista, Alejandro Gomel, en contacto con Canal E, se refirió a la marcha de la CGT en Plaza de Mayo, la cual genera expectativa política y sindical en una jornada clave para el Gobierno, atravesada por el debut del protocolo antipiquetes, la reforma laboral y la tensión legislativa por el Presupuesto.

Alejandro Gomel confirmó que la marcha de la CGT es uno de los temas centrales en la agenda oficial: “Una de las cuestiones del día, de los temas del día, y también aquí en Casa Rosada, es la marcha de esta tarde de la CGT aquí en la Plaza de Mayo”.

La excesiva preparación de las fuerzas de seguridad

Según relató, el operativo ya estaba en marcha desde temprano: “Ya hay todos preparativos, por un lado, de las Fuerzas de Seguridad, muchísimas, muchísimas Fuerzas de Seguridad rodeando la Casa Rosada, Policía Federal, Gendarmería”.

En paralelo, Gomel describió la organización sindical: “También ya se está preparando la CGT y se ven aquí los característicos, globos y banderas que van colgando en los distintos lugares de la plaza”.

Polémica por la aplicación del protocolo antipiquetes

Con respecto al rol de la ministra de Seguridad, explicó: “Lo que ella dijo es que lo que va a seguir es lo que aquí llaman la doctrina pública”. Sobre la aplicación del protocolo antipiquetes, destacó que, “tratar de no permitir las movilizaciones del famoso protocolo antipiquete, imposible que se puedan realizar cuando hay una marcha de estas características con mucha gente en la calle”.

El entrevistado brindó precisiones sobre el esquema de la movilización: “A la altura de la pirámide aproximadamente, ahí va a estar el escenario”. Sobre la misma línea, explicó el perímetro previsto: “Habrá que ver hasta dónde llega, si por la Avenida de Mayo o por las colonias se extiende”.

Por otro lado, comentó el diagnóstico desde Casa Rosada: “Aquí en Casa Rosada apuestan a esto, a que haya un fracaso de la marcha y que no sea contundente”.