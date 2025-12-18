Se extiende el debilitamiento de la Unión Europea: “Hay una crisis económica, institucional e industrial”

El analista internacional, Alejandro Laurnagaray, en diálogo con Canal E, explicó las claves geopolíticas del mundo actual, la ambigüedad estratégica de Estados Unidos con Taiwán, la competencia entre potencias y el debilitamiento político, económico e institucional de la Unión Europea.

La geopolítica internacional atraviesa un proceso de reconfiguración profunda y Alejandro Laur Nagaray ofreció un diagnóstico detallado sobre la disputa entre las grandes potencias, el rol de Estados Unidos frente a China y Rusia, y el lugar cada vez más frágil que ocupa Europa en ese nuevo equilibrio global.

El involucramiento de Estados Unidos en la disputa entre China y Taiwán

Al referirse a la relación entre Estados Unidos, China y Taiwán, Alejandro Laurnagaray sostuvo que, “ahí tiene lo que históricamente es la ambigüedad estratégica, la posición de Estados Unidos que por un lado, legalmente, reconoce la política de una sola China, la visión de que Taiwán es parte de China, formalmente, pero en los hechos y en los fácticos también sustentado por diversos memorándum, cartas, hay una relación histórica ambigua entre esa tríada, Taiwán, China y los Estados Unidos”.

En ese marco, aclaró que la venta de armas a Taiwán no representa una novedad: “No es nueva la venta de armas de Estados Unidos a Taiwán, lo han hecho tanto los republicanos como los demócratas”. Y agregó que la postura norteamericana se mantiene estable: “No reconocemos la independencia de Taiwán, pero tampoco vamos a permitir que China la reincorpore por la fuerza”.

Sobre la competencia entre potencias, Laurnagaray planteó: “La competencia entre las grandes potencias no es limpia, nunca ha sido limpia a lo largo de la historia”. En ese sentido, explicó que hoy no se libra una guerra convencional, sino otro tipo de enfrentamiento: “Como la disuasión nuclear evita que tengamos una confrontación bélica entre las grandes potencias, se dan situaciones de guerra híbrida, de operaciones encubiertas, de espionaje, de intentos de debilitamiento institucional, operaciones mediáticas”.

Luego, manifestó que la disputa es total: “Es total en términos de industria, es total en términos de comercio y de recursos naturales”. Sobre la misma línea, señaló que este proceso responde a un cambio estructural del sistema internacional: “Ya no somos nosotros las superpotencias, somos todas grandes y estamos compitiendo por la senda”.

La delicada situación de la Unión Europea

Uno de los puntos centrales fue la situación de la Unión Europea. El entrevistado advirtió que el bloque atraviesa una crisis profunda: “Europa está en una crisis interna que es política y que es de representación”. Asimismo, amplió: “Hay una crisis económica, hay una crisis institucional, hay una crisis industrial, se está debilitando la Unión Europea en todos los aspectos”.