La actualización de las bandas cambiarias y su impacto en el agro: “Para el productor no le cambia absolutamente nada”

El analista del mercado agrícola, Germán Iturriza, pasó por Canal E y evaluó el impacto de la modificación del esquema de bandas cambiarias anunciada por el Gobierno y trazó un panorama sobre los precios del trigo, el maíz y la soja, tanto en el mercado local como internacional.

Germán Iturriza explicó que, en lo inmediato, el cambio en la política cambiaria no altera las decisiones del productor. “A fines prácticos para el sector agropecuario, pensando para el productor, que en estos momentos no le cambia absolutamente nada, en términos prácticos y de corto plazo”, señaló.

Los cambios en el sistema de bandas y el aumento de la flexibilidad

Sin embargo, destacó que la flexibilización introduce señales relevantes hacia adelante. “Lo que sí es interesante es que, de alguna manera, a partir del primero de enero, empieza a haber cierta flexibilidad”, explicó. También aclaró que, “no implica que de manera implícita o directa, el dólar va a subir 2,5% a partir del primero de enero”.

Iturriza remarcó que el principal problema previo era la apreciación real de la banda: “La banda en vez de ir subiendo, aunque todos sabíamos que subía el 1%, iba bajando en términos reales, lo que, tarde o temprano, iba a tener un problema”. Por eso, definió la medida como “es como tomar aire y decir, bueno, vamos a ver, en febrero volvemos a hablar y vemos dónde estamos parando”.

Continúa el auge del trigo

Sobre el trigo, describió un escenario de abundancia que presiona los precios. “El trigo no para, cada semana es un poquito más de producción”, advirtió, aunque reconoció que, “ya hicimos el récord”.

En precios, el entrevistado detalló la caída del mercado a término: “Desde lo que es agosto, que tocaba cerca de los 205, 210 dólares, tocando 180, 182 dólares”. Para calidades inferiores, el panorama es más complejo: “Se ha escuchado en cosecha niveles de 165, 170 dólares, lo cual es un dolor”.

La recomendación central fue conocer la mercadería disponible. “Antes de salir a colocar un camión, analizar la calidad en tu lote”, insistió, porque “si tenés un trigo de diez y medio proteína, o once, o un trigo de gluten alto, bueno, tenés oro en polvo”.