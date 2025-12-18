Eduardo Jacobs: “Estamos viendo que diciembre viene muy bien, la economía se está recuperando muy fuerte”

El economista, Eduardo Jacobs, analizó para Canal E el impacto del nuevo esquema de bandas cambiarias anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, la aprobación del Presupuesto 2026, la ley de inocencia fiscal y el vínculo con el Fondo Monetario Internacional.

Al evaluar la sesión maratónica en Diputados, Eduardo Jacobs puso el foco en el balance general: “Los temas principales que se estaban discutiendo, que es el presupuesto básicamente, que sabemos que estamos sin presupuesto hace 3 años. Bueno, se aprobó y se aprobó bien, con un buen margen, con lo cual, es un avance muy importante”. También destacó la ley de inocencia fiscal, a la que definió como “un tema fundamental en este momento para la Argentina”, en un país donde “viene trabajando con el 50% de la economía negro”.

El impacto de la informalidad en los temas macroeconómicos

En ese sentido, subrayó que ese nivel de informalidad es central para entender las dificultades macroeconómicas: “Vos estás administrando con el 50% que controlás, tenés que manejar el resultado de variables de un 100%”. Asimismo, destacó que genera un alto grado de incertidumbre y ese es “el corazón del problema”.

Respecto del FMI, Jacobs explicó que las metas se están recalibrando en un contexto complejo: “Las metas, el periodo que se está analizando es un periodo que estuvo cruzado por un desbarajuste fenomenal en la política”. Esto provocó que “la economía se detuvo prácticamente” entre agosto y octubre. Sin embargo, aseguró que tras las elecciones el panorama cambió: “Lo que estamos viendo es que diciembre viene muy bien la cosa. La economía se está recuperando muy fuerte”. Y agregó: “Te diría que es un momento muy bueno para el Gobierno”.

El análisis del presupuesto 2026

Al analizar el Presupuesto 2026, relativizó las proyecciones puntuales y pidió mirar la lógica general: “El presupuesto es una estimación que vas a hacer respecto al futuro”. Aún así, resaltó que lo relevante es “cuál es la lógica, a dónde están yendo y cuáles son las prioridades”. Sobre la inflación proyectada en torno al 10%, sostuvo que, aun si no se alcanza exactamente ese número, “va a ser una cifra muy sustantivamente más baja” que en años anteriores.

El entrevistado también se mostró optimista respecto del crecimiento: “En el tema crecimiento, a mi modo de ver, se va a quedar corto”. Sobre la misma línea, explicó que el arrastre estadístico podría empujar una expansión mayor, con impacto positivo en la recaudación y el gasto.

Uno de los ejes centrales fue el cambio en las bandas cambiarias. En ese sentido, explicó que la decisión apunta a dar mayor margen de maniobra al Gobierno: “El tema de bandas es importante porque le da más flexibilidad al Gobierno”. Según señaló, “ampliar las bandas, es decir, que la banda superior aumente con la inflación pasada, implica eso”, más libertad para decidir y mayor calma en el mercado.