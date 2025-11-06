Milei hizo una inesperada escala en Lima durante su viaje a Estados Unidos

El presidente Javier Milei pudo retomar su viaje a Miami la noche de este miércoles 5 de noviembre tras realizar una inesperada parada en el Aeropuerto Jorge Chávez de la ciudad de Lima, Perú. Su llegada a la península de Florida se estima a la 1 el jueves, hora de Argentina.

ARG01, el avión presidencial, partió el miércoles a las 15:30 desde el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery y aterrizó en la capital peruana a las 19:41 (hora de Argentina) en una escala que no estaba prevista en la agenda gubernamental que se había difundido previamente.

Tras casi dos horas en Lima, el avión presidencial salió nuevamente hacia Miami a las 21:35 (hora de Argentina). Se preveía que Milei llegaría a Miami alrededor de las 23, pero por este retraso inesperado la llegada sería a la 1 de la madrugada del jueves 6 de noviembre.

El máximo referente de La Libertad Avanza hablará en el American Business Forum (5 y 6 de noviembre, Kaseya Center), evento del que también participan el presidente de los Estados Unidos Donald Trump; la premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado; el futbolista argentino Lionel Messi; el actor Will Smith; y el CEO de JP Morgan Chase, Jamie Dimon.

Escala del avión presidencial en Lima, Perú

Tras este encuentro, el presidente argentino viajará a Nueva York, donde visitará la tumba del Rebe de Lubavitch, Menachem Mendel Schneerson, uno de los líderes judíos más importantes e influyentes del siglo XX, para agradecer el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones de octubre. El primer viaje de Javier Milei como presidente electo, incluso antes de asumir el 10 de diciembre de 2023, fue a esta tumba.

El calendario presidencial señala que luego irá a un encuentro con empresarios inversores en Argentina, organizado por el Consejo de las Américas (Council of the Americas), donde quizás pueda tener un encuentro informal con Trump.

Por último, antes de regresar a Buenos Aires, Milei se detendrá en La Paz, Bolivia, para asistir a la asunción del nuevo presidente, Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano, quien consiguió más del 54% de los votos, terminando, de esta manera, con dos décadas de gobiernos dominados por el Movimiento al Socialismo (MAS).

Rodrigo Paz Pereira, el nuevo presidente de Bolivia

El presidente recibió en la Casa Rosada a diputados de La Libertad Avanza (LLA) y del PRO y a senadores libertarios en el Salón Héroes de Malvinas este miércoles 5 noviembre. La foto que se tomaron refleja el crecimiento libertario en el Congreso. Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de LLA, remarcó: “Vinimos con todo el bloque para tener una reunión de trabajo. El objetivo es trabajar en equipo, como lo venimos haciendo”.

Por su parte, Bartolomé Abdala, presidente previsional del Senado, agregó: “Este tipo de reuniones son importantes. Demuestran el crecimiento de nuestro espacio político, de La Libertad Avanza, y amerita estar siempre atento, escuchando las novedades y acompañar las reformas que tanto necesita la república. Sabemos que tenemos que seguir dialogando y buscado el acuerdo con los sectores no alineados con el kirchnerismo”.

Encuentro de Milei con diputados y senadores en Casa Rosada

Este encuentro se hizo luego de que la mesa política de la que forman parte el ministro del Interior, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara baja, Martin Menem, lograrán el dictamen de mayoría del Presupuesto 2026.

El oficialismo ahora busca conseguir la reelección de Menem como presidente del cuerpo y que Gabriel Bornoroni siga siendo presidente del bloque, mientras que el diputado electo Luis Petri ocuparía un lugar destacado como presidente de una comisión o vicepresidente del cuerpo, le dijeron fuentes parlamentarias a Noticias Argentinas.

Desde el 10 de diciembre, La Libertad Avanza tendrá 88 diputados y junto a sus aliados del PRO, que aportarán 17 diputados, la UCR (6 diputados) y Liga del Interior (3 diputados), conseguiría la primera minoría con 115 legisladores, con lo cual solo deberá acordar con 14 diputados para lograr el quorum.

