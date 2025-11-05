Javier Milei fijó fecha de Extraordinarias, juró Adorni y Santilli ya tiene oficina

El gobierno de Javier Milei tiene decidido convocar a sesiones extraordinarias a partir del próximo 11 de diciembre hasta el 31 de diciembre del 2025, con el objetivo de tratar el Presupuesto 2026, la reforma tributaria y laboral como los platos fuertes. Luego, las autoridades nacionales evaluarán si extienden el período y si agregan más elementos a debatir en el período extraordinario.

Algunos de los proyectos que se especulaba que podría ser el de “Inocencia Fiscal”, “Ley Hojarasca” y otros. Sin embargo, en el Gobierno no muestran las cartas y se reservan la posibilidad de agregar o sacar temas hasta último momento.



El “vamos por todo” de Javier Milei

La definición de la convocatoria se da en medio del contexto de reacomodamiento de poder interno que atraviesa la cúpula libertaria luego de las elecciones del pasado 26 de octubre, y luego de que el Presidente junto a su hermana Karina Milei disidiesen ascender a Manuel Adorni al lugar de jefe de Gabinete.

Por el momento, no hay precisiones sobre cuándo jurará Diego Santilli como ministro del Interior. Es que para renunciar a su banca, debería haber sesión en la Cámara baja. Escenario sobre el que no hay definiciones hasta el momento. Los dos movimientos obedecen a la consolidación del ala que conduce Karina Milei.

Tal vez por ello, Adorni y Santilli ocuparán los mismos despachos que supieron ocupar Guillermo Francos y Lisandro Catalán hasta el viernes pasado. Es decir, los históricos del primer piso de la Casa Rosada en donde reviste funciones el ministro del Interior. ¿Con Adorni cerca de Santilli, Karina se garantiza control sobre el “Colo”? "Ya estamos prendiendo inciensos", bromeó una fuente al tanto de la mudanza haciendo alusión a una supuesta "limpieza de energías".

Javier Milei le tomó juramento al nuevo Jefe de Gabinete, Manuel Adorni

El flamante jefe de Gabinete quien juró hoy en el Salón Blanco de la Casa Rosada, acompañado de su equipo, de su familia (Bettina Angeletti su pareja fue la primera en saludar tras jurar) y de varias personalidades de los medios como el periodista económico Guillermo “Willy” Laborda, el dibujante “Nik”, y Sergio Figluolo, recientemente electo diputado más conocido como “Tronco”.

Estaba también el diputado electo por la octava sección, Francisco Adorni, su hermano, además de Aimé Vázquez, su jefa de gabinete y todo su equipo de comunicación.

Además del Presidente estaba todo el Gabinete, salvo por Mariano Cúneo Libarona que por problema de salud no pudo asistir.

Al igual que con la jura de Pablo Quirno, la jura brindó postales de distención entre Karina y Santiago Caputo. Hubo saludo, risas y hasta bromas. El asesor estaba con gafas de sol, lo que valieron comentarios irónicos. También hubo breve intercambio con Eduardo “Lule” Menem.

Macri y el dolor de ya no ser

Adorni empieza a desplegar su agenda y a definir quiénes serán sus colaboradores. La semana que viene podría llegar a haber reunión con los mismos gobernadores que, hace tan solo días, Francos y Catalán reunieron en la Casa Rosada. Todavía no está confirmado. Lo que sí está confirmado es que no invitarán (en caso de concretarse la convocatoria) a Axel Kicillof. De hecho, Patricia Bullrich hizo un anuncio en materia de Seguridad respecto de la provincia PBA.

Está confirmado que Adorni le aceptará la renuncia al Secretario de Estrategia, José Vila, quien colaboró con la reformulación que hizo el asesor Caputo de la SIDE. Es un área sensible y acrecienta las especulaciones sobre un eventual avance sobre el área del karinismo.

En los próximos días, el funcionario que nunca asumirá como Legislador en la Ciudad definirá también parte de su equipo de trabajo. Entre ellos, José “Cochi” Rolandi quien es valorado por los diputados libertarios por sus saberes técnicos, para defender leyes como la del Presupuesto 2026.

