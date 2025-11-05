Javier Milei le toma juramento al nuevo Jefe de Gabinete, Manuel Adorni

En una ceremonia en Casa de Gobierno, este miércoles 5 de noviembre el presidente Javier Milei pondrá en funciones al que, hasta ahora, era el vocero presidencial y legislador electo, Manuel Adorni y ahora asumirá como nuevo jefe de Gabinete, en reemplazo de Guillermo Francos.
En desarrollo...
