miércoles 05 de noviembre de 2025
POLITICA
GOBIERNO

Javier Milei le toma juramento al nuevo Jefe de Gabinete, Manuel Adorni

En una ceremonia en Casa de Gobierno el Presidente pondrá en funciones al que, hasta ahora, era el vocero presidencial y legislador electo.

En una ceremonia en Casa de Gobierno, este miércoles 5 de noviembre el presidente Javier Milei pondrá en funciones al que, hasta ahora, era el vocero presidencial y legislador electo, Manuel Adorni y ahora asumirá como nuevo jefe de Gabinete, en reemplazo de Guillermo Francos.

En desarrollo...

