El periodista, Alejandro Gomel, habló con Canal E y analizó la reconfiguración del Gobierno y los movimientos clave en el gabinete de Javier Milei. También detalló los cambios inmediatos, los nombres que entran y salen, y cómo se reestructura el poder político dentro de la administración libertaria.

“La vocería como la conocemos hasta ahora, no va a existir más”, explicó Alejandro Gomel. También recordó que, “hubo dos voceros, primero fue Gabriela Cerruti en el gobierno anterior, después Manuel Adorni en este gobierno. No existía ese puesto antes como tal”.

Quién hablará con la prensa de ahora en más

Asimismo, indicó que se volverá “al esquema donde el jefe de Gabinete oficia de vocero del Gobierno, como era en otros momentos, donde el ministro del Interior o el jefe de Gabinete hablaban con la prensa”. En este sentido, destacó que, “Manuel Adorni es el que va a ser el vocero del Gobierno como era en otros momentos”.

En cuanto a la transición, Gomel contó que, “ahora en este momento hay una reunión en la planta baja de la Casa Rosada entre los que salen y los que entran”, y detalló: “Llegaron tanto Guillermo Francos como Lisandro Catalán, hasta ahora jefe de Gabinete y ministro del Interior, y están reunidos con Manuel Adorni y Diego Santilli haciendo una especie de pase de manos”.

Cambios en el Gabinete con vistas al 10 de diciembre

Sobre las nuevas designaciones, adelantó que, “la asunción de Adorni ya está confirmada para mañana al mediodía”. Sin embargo, planteó dudas sobre la fecha de asunción de Santilli: “Sigue siendo diputado y La Libertad Avanza en el Congreso hasta el 10 de diciembre está apretadita con los votos, puede necesitar ese voto de Diego Santilli”.

El periodista confirmó que, “el 10 de diciembre hay dos cambios, Patricia Bullrich va al Senado y va a hacerse cargo no solo del bloque de La Libertad Avanza, sino de llevar adelante lo que quiere el Gobierno en el Senado”.

Luego, manifestó que, “la idea de Bullrich es seguir teniendo control sobre el ministerio de Seguridad, seguir teniendo injerencia y algo más que injerencia”. Sobre la misma línea, agregó que, “todos sus equipos se van a quedar trabajando en el ministerio de Seguridad y que Alejandra Monteoliva, hoy su número dos, sea la ministra de Seguridad”.