En la previa a su jura como jefe de Gabinete, Adorni le agradeció a Francos y chicaneó a Macri: "Viste que estabas equivocado"

En el día previo a su jura como jefe de Gabinete frente al presidente Javier Milei, que se realizará el miércoles 5 de noviembre en la Casa Rosada, Manuel Adorni aprovechó para agradecerle a Guillermo Francos, su antecesor en el cargo, y chicanear a Mauricio Macri, quien había cuestionado duramente su designación en el puesto, diciéndole: “Viste que estabas equivocado”.

Fuentes oficiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que la ceremonia de jura de Adorni será a las 12, en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Tras el acto, Milei tomará un vuelo hacia Estados Unidos para participar, el próximo jueves, del America Business Forum, una reunión de líderes mundiales que se realizará en Miami, donde también estarán su par Donald Trump; la flamante premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, el jugador del fútbol argentino Lionel Messi y el actor Will Smith.

El nuevo jefe de Gabinete habló este martes 4 de noviembre y reconoció que lo sorprendieron los ataques de Mauricio Macri en su contra: “Me llamó la atención. Es su opinión, pero la verdad es que es un tema de segundo orden porque el Gabinete lo elige el presidente. Yo le tomo el desafío para ver cómo me va. Ojalá que me vaya bien, así cuando termine mi función, sea cuando sea, lo llamaré y le diré: ‘Viste que estabas equivocado'”, fantaseó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Francos y Adorni sellaron la transición: el Gobierno busca mostrar orden en el cambio de etapa

También señaló que los expresidentes deben apoyar al oficialismo, no ponerle trabas: “Sea cual sea el color político y sean cuales sean las diferencias, tienen que tratar de empujar para adelante”. Y cerró diciendo que Macri “tiene la libertad de opinar lo que le parezca”.

Además, este martes, Adorni publicó un corto texto en su cuenta de X, agradeciéndole a su predecesor su labor en el cargo: “Muchas gracias, Guillermo, por tu entrega, tu liderazgo y tu legado”. Junto al texto, publicó una foto donde se lo ve junto a Francos, quien le sonríe y toca cariñosamente el rostro.

El posteo de Manuel Adorni sobre Guillermo Francos

Javier Milei emprende este miércoles su viaje número 14 a Estados Unidos

Las críticas de Mauricio Macri a Manuel Adorni

El 1 de noviembre, tras reunirse con Javier Milei, el máximo referente del PRO publicó un extenso texto en su cuenta oficial de X, donde, entre otras cosas, cuestionó al flamante jefe de Gabinete: “La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia”.

Y agregó: “Como le mencioné [al presidente Milei], existía la posibilidad de reemplazar a Francos por otra persona idónea de su equipo, con un perfil más técnico y mayor capacidad de conducción y coordinación de equipos, como Horacio Marín, actual presidente de YPF, que reúne todas las condiciones por su experiencia previa”.

El posteo de Mauricio Macri donde cuestionó la decisión de Javier Milei designando a Manuel Adorni

Para luego remarcar: “El jefe de Gabinete de Ministros es una figura esencial: coordina los equipos políticos y de gestión en torno a una agenda y una estrategia. A esta decisión a mi juicio desacertada, se suma la falta de resolución de las conocidas disputas internas del Gobierno, claves en la hoja de ruta del futuro”.

HM/ML