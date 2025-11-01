El escritor y periodista Martín Caparrós sumó una nueva crítica al Gobierno de Javier Milei, esta vez con un mensaje en la red social X en el que ironizó sobre el nombramiento de Manuel Adorni como jefe de Gabinete de Ministros.

“Me alegra que el peluquín Manuel Adorni sea el nuevo jefe del gabinete de ministros de la Argentina. Cuantos más ineptos reúnan, menos chances tendrán de concretar sus planes siniestros”, escribió en X el autor de El hambre y Las penas del exilio, en un comentario que rápidamente se viralizó.

La publicación se suma a una serie de manifestaciones de Caparrós en los últimos meses, en las que cuestionó con dureza al oficialismo. En junio, había calificado al presidente Milei como “una expresión del hartazgo y la descomposición política argentina”, y advirtió sobre el riesgo de “convertir la bronca en programa de gobierno”. En otra entrevista, definió al actual proyecto libertario como “una maquinaria de resentimiento que no tiene idea de qué hacer con el poder”.

Caparrós, que reside en España y es reconocido por su mirada crítica sobre la realidad argentina y latinoamericana, fue una de las voces intelectuales más consistentes en su oposición al gobierno libertario. En distintas oportunidades, sostuvo que el discurso oficial “construye enemigos antes que soluciones” y que “la retórica del ajuste perpetuo” amenaza con “debilitar los consensos democráticos”.

Desde el entorno del jefe de Gabinete no hubo comentarios sobre la publicación del escritor, aunque funcionarios del Gobierno suelen responder a críticas de figuras públicas en redes sociales.

LT / MC