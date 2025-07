Perfil Redacción NEA

El escritor Martín Caparrós calificó al presidente Javier Milei de “energúmeno” y cuestionó con dureza "lo que está haciendo con el país".

"Energúmeno"

Cuando se le pidió que con una sola palabra definiera al actual Gobierno nacional, el periodista respondió: "No sé si me ocurre una, porque la primera que me sale es energúmeno pero eso tiene que ver con la actitud".

"Yo creo que eso ni siquiera empieza a cubrir lo que realmente es. Sí, es un energúmeno, pero lo más importante es lo que está haciendo con el país, a quién putea cuando putea o cuando dice ´mandril´ o ´rata´", agregó en diálogo con Radio Del Plata.

"Quizás esa cortina de humo de lo energúmeno que es, nos distraiga de ver las cosas terribles que está haciendo con tanta gente, a la que está sometiendo a vidas muy, muy difíciles", aseguró Caparrós.

"El odio está instalado ahora en Argentina"

"Entonces no sé por qué al mismo tiempo y aún así creo que hay algo que está demasiado instalado ahora en Argentina, gracias entre otros a Milei, no sólo a él, que es el odio. Y el odio es un buen negocio", sostuvo el escritor.

Y luego prosiguió: "Creo que no sabe con qué fuego está jugando. No puede impunemente estar revoleando antorchas sobre un campo de pólvora".

"Si está todo el tiempo hablando del odio, de la crueldad, insultando y todo eso. Hay algún momento en que eso se te puede ir de la manos y no sabés adónde va a parar", advirtió Caparrós.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) le otorgó el 8 de julio pasado a Caparrós, durante su visita a la Argentina, el título de Doctor Honoris Causa en reconocimiento a su vasta trayectoria en el periodismo y la literatura.