En India se enojaron porque Messi se fue enseguida y "rompieron todo" en un estadio de Calcuta

Espectadores furiosos rompieron las barricadas e irrumpieron en el campo de un estadio en Calcuta, India, provocando graves daños y escenas de violencia, decepcionados porque Lionel Messi, quien se encuentra de gira por tres días en ese país, "saludara y se fuera enseguida del estadio", pese a que el público había pagado hasta 100 dólares por ir a verlo.

Como parte del llamado GOAT Tour, que realiza junto a Rodrigo De Paul y Luis Suárez, el futbolista de 38 años del Inter Miami aterrizó en el estado oriental de Bengala Occidental la madrugada del sábado, recibido por una multitud que coreaba su nombre. Messi inaugurará en India una estatua en su honor de 20 metros de altura.

Horas después, miles de aficionados con camisetas de Messi y ondeando la bandera argentina llenaron el estadio de Salt Lake City en Calcuta, la capital del estado. Sin embargo, y pese a las fuertes medidas de seguridad alrededor del futbolista, las escenas fueron de caos y dificultaron que los aficionados pudieran verlo.

Messi recorrió el campo saludando a los aficionados algunos minutos, pero abandonó el lugar antes de lo esperado, lo que desató la furia de los espectadores. Muchos de ellos, que habían pagado entradas de más de 100 dólares, y reaccionaron arrancando asientos, lanzando botellas de agua e irrumpiendo en el terreno de juego. También se registraron destrozos de pancartas y carpas instaladas para el evento.

"Para mí, ver a Messi es un placer, un sueño. Pero perdí la oportunidad de verlo por la mala gestión del estadio", declaró a la AFP el empresario Nabin Chatterjee, de 37 años.

Antes de que estallara el caos, Messi inauguró una estatua de 21 metros que lo muestra sosteniendo la Copa del Mundo. También se esperaba que jugara un breve partido de exhibición en el estadio, pero el caos reinante lo impidió y no se sabe si esa actividad llegará a cumplirse..

Otro aficionado enfadado declaró al Press Trust of India que la gente había gastado "el salario de un mes" para ver a Messi. "Pagué 55 dólares por la entrada y vine con mi hijo a ver a Messi, no a los políticos. La policía y el personal militar se estaban tomando selfis, y la culpa es de la dirección", declaró Ajay Shah.

La ministra principal del estado, Mamata Banerjee, se mostró "perturbada" y "conmocionada" por la mala gestión. "Pido disculpas sinceras a Lionel Messi, así como a todos los amantes del deporte y a sus seguidores, por el lamentable incidente", publicó en X, añadiendo que había ordenado una prohibición relacionada con el incidente.

Messi ahora viajará a Hyderabad, Mumbai y Nueva Delhi como parte de su gira por cuatro ciudades. Su estancia en India también incluye una posible reunión con el primer ministro Narendra Modi.

Messi ganó su segundo premio consecutivo al Jugador Más Valioso de la Major League Soccer esta semana tras impulsar al Inter Miami al título de la MLS y liderar la liga en goles. El exdelantero del Barcelona y del Paris Saint-Germain encabezará la defensa de la Copa del Mundo de Argentina en junio-julio en Norteamérica.