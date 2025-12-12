Lluvia de meteoros Gemínidas 2025: cuándo y cómo ver el fenómeno astronómico en Argentina

La NASA informó que la lluvia Gemínidas 2025 alcanzará su punto máximo durante las noches del sábado 13 y domingo 14 de diciembre, que se desprenden del asteroide 3200 Faetón de aproximadamente seis kilómetros de diámetro, un extraño objeto rocoso que brilla y desarrolla una tenue cola a medida que se acerca al Sol. En condiciones de observación óptimas, ofrecen hasta 120 meteoros por hora.

Su momento de máximo esplendor será a las 2:30 de la madrugada del 14 de diciembre en hora peninsular española. Esto se debe, a que será cuando el cielo esté sin luna, y con apenas una franja del 28% de iluminación.

La Sociedad Americana de Meteoros aclaró que “se verán en el hemisferio sur, pero sólo durante la mitad de la noche y a una velocidad reducida”.

Para la mayor parte de los observadores de estrellas, lo mejor es empezar a observar hacia arriba al anochecer, cuando el radiante, o punto desde el que parecen emanar los meteoros (en este caso, la constelación de Géminis) se eleva y el cielo permanece sin luna.

Las Gemínidas representan una de las lluvias de meteoros más intensas observadas cada año, con un pico que usualmente ocurre en la segunda semana de diciembre. La agencia espacial estadounidense las describe como “partículas y fragmentos que deja tras de sí el asteroide 3200 Faetón”.

El astrónomo del Observatorio Lowell de Arizona, Qicheng Zhang, precisó que “Faetón es un asteroide de aproximadamente seis kilómetros de diámetro que pasa muy cerca del Sol, a menos de la mitad de la distancia de Mercurio”.

¿Por qué se produce la lluvia de meteoros Gemínidas?

Las Gemínidas se originan de los restos del asteroide 3200 Faetón, considerado como un “cuerpo celeste inusual” por parte de los científicos, quienes no logran descifrar si no se trata de un cometa.

El editor de la revista de la Sociedad Americana de Meteoros, Rubert Lunsford, explicó que “los restos del Faetón 3200 también contiene metal, que al atravesar nuestra atmósfera se calientan y producen colores asociados a cada tipo de metal”

Por lo que, sus partículas densas, al ingresar a gran velocidad en la atmósfera terrestre, generan trazos luminosos y coloridos.

¿A qué hora de Argentina podrá contemplarse la lluvia de meteoros Gemínidas?

En Argentina, también podrá contemplarse la lluvia de meteoros Gemínidas. El rango horario aconsejado para observar el fenómeno astronómico con claridad en el cielo de nuestro país, se dará entre la 1 y 4:30 de la madrugada del domingo 14 de diciembre.

Entre las recomendaciones que dan para observar la lluvia de meteoros Gemínidas se enumeran: buscar un lugar bien abierto y lo más oscuro posible, recostarse mirando a simple vista hacia la parte alta del cielo (preferentemente con orientación norte). Por último, por su propia naturaleza, las lluvias meteóricas se observan y se disfrutan sin binoculares ni telescopios (que solo acotarían el campo visual)

Desde el Planetario Galileo Galilei de la Ciudad de Buenos Aires indicaron que, "ajustando la ZHR ('taza cenital horaria') a nuestras latitudes, estimamos que en zonas rurales de nuestro país podrían verse entre 20 y 40 meteoros por hora".

Mientras que, en áreas urbanas, la visibilidad baja a unos 10 por hora debido a la contaminación lumínica con las que cuentan las grandes ciudades.

