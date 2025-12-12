Un fotógrafo aficionado tomó la primera imagen del cometa 3I/ATLAS desde la Tierra

El fotógrafo aficionado Osama Fathi tomó la primera imagen del cometa 3I/ATLAS desde la Tierra en el Desierto Negro de Egipto. Lo hizo a través de la utilización de una cámara astromodificada con un aumento óptico de tres veces, lo que produjo una distancia focal efectiva cercana a los 750 milímetros. El resultado obtenido conmocionó a la comunidad científica.

Según precisaron en el artículo de Sky at Night Magazine de la British Broadcasting Corporation (BBC), el visitante cósmico fue retratado a las tres de la madrugada del 29 de noviembre, cuando la ausencia total de contaminación lumínica permitió el contraste entre el cielo profundo y el brillo del visitante cósmico.

La comunidad científica reconoce que estos registros cumplen un papel doble. Por un lado, complementan los datos de sondas y telescopios espaciales. Por el otro, acercan fenómenos extraordinarios al público general, que ahora puede observar un cometa interestelar sin recurrir a instrumentos exclusivos de agencias espaciales.

Fotógrafo aficionado Osama Fathi tomó la primera imagen del cometa 3I/ATLAS desde la Tierra

La captura nítida del objeto interestelar desde la superficie terrestre se transformó en un “hito inesperado” a sólo 7 días de que alcance su punto de aproximación más cercano a nuestro planeta.

Osama Fathi: “Un visitante débil de otro sistema solar, cruzando el cielo una vez en la vida”

El retratista egipcio se expresó por medio de su cuenta de la red social Instagram y lo describió como “una escena tranquila y hermosa, 3I/ATLAS Apareció en el campo de visión: un visitante débil de otro sistema solar, cruzando nuestro cielo una vez en la vida, mientras el desierto dormía”.

“Desde el corazón del Desierto Negro de Egipto, donde las colinas volcánicas se elevan como centinelas silenciosos y los árboles de acacia se yerguen solitarios contra la noche, un objeto de otro sistema estelar se desplaza por nuestro cielo: el cometa interestelar 3I/ATLAS”, narró Osama Fathi en su posteo.

Fotógrafo aficionado egipcio, Osama Fathi

La suma de observaciones terrestres, telescopios orbitales y misiones interplanetarias permitirá reconstruir la historia completa del cometa 3I/ATLAS durante los próximos meses.

Aunque su paso será breve el próximo 19 de diciembre, el conocimiento que deja promete extenderse durante décadas.

