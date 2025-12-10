El grupo de científicos de la NASA que lleva a cabo el estudio sobre el cometa 3I/ATLAS afirmó que se detectaron ‘ingredientes’ o compuestos orgánicos en su estructura, lo que reflota la teoría que sostiene que los bloques básicos de la química biológica pueden encontrarse esparcidos por toda la galaxia. En este sentido, afirmaron que su composición contiene “moléculas fundamentales para la vida” como cianuro de hidrógeno (HCN) y metanol (CH₃OH).

Los especialistas de la agencia espacial estadounidense precisaron que la coma del 3I/ATLAS está dominada por dióxido de carbono en un porcentaje extraordinario: casi 8 a 1 respecto al agua (H₂O).

La NASA divulgó la última imagen del cometa 3I/ATLAS tomada por el telescopio Hubble

Mediciones recientes revelaron que el objeto interestelar está liberando componentes orgánicos claves para el desarrollo de procesos prebióticos.

La composición del cometa 3I/ATLAS y la formación de moléculas complejas para la creación de vida

La combinación de elementos como los gases volátiles como el CO2, Metanol, agua y compuestos orgánicos, en condiciones adecuadas, pueden dar lugar a moléculas complejas como: aminoácidos, bloques de ARN (Ácido Ribonucleico) y precursores orgánicos.

El profesor asociado de investigación en el Departamento de Física de la Universidad Católica de América, Martin Andrew Cordiner, señaló que “moléculas como el cianuro de hidrógeno y el metanol se encuentran en cantidades mínimas y no son los componentes predominantes de nuestros propios cometas”.

Científicos que monitorean al cometa 3l/ATLAS revelaron la emisión de un 'latido cósmico' cada 16 horas

El visitante interestelar que inquieta a los investigadores presenta propiedades químicas “inéditas”.

Además, la asimetría en la distribución de compuestos, como el metanol más abundante en la zona iluminada por el Sol, el HCN concentrado en otras regiones de la coma del cometa 3I/ATLAS, sugiere que los procesos de liberación y química espacial pueden ser muy diferentes a los de los cometas del sistema solar.

