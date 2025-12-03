Hallazgo impactante del cometa 3I/ATLAS: detectaron erupciones de “volcanes de hielo”

El cometa 3I/ATLAS continúa desconcertando a los investigadores, luego de que se constató la detección de crio-volcanes o también nombrados como “volcanes de hielo” por la comunidad de astrónomos. Según señalan las evidencias encontradas, a medida que se acercaba al Sol, estos comenzaron a estallar en su superficie. A raíz de este nuevo fenómeno e impactante hallazgo, consideran que puede dar “pistas claves” para determinar por qué elementos está constituido en sus interior.

Los criovolcanes no solo revelan un astro activo, sino que también son un puente inesperado: una conexión entre mundos nacidos alrededor de otras estrellas y los cuerpos helados que orbitan alrededor del centro del Sistema Solar.

Impactantes cambios en el cometa 3I/ATLAS: qué revelaron los telescopios de la NASA

De acuerdo a un estudio publicado el lunes 24 de noviembre por el repositorio digital online de preprints arXiv, las alteraciones de los denominados como “chorros helados”, se deben a la extraña composición del objeto interestelar.

Cometa 3I/ATLAS

La relevancia del nuevo descubrimiento vinculado a los calificados como “volcanes de hielo”, radica en que posibilitará el estudio de su estructura interna y su historia termodinámica, algo imposible de hacer con la mayor parte de los objetos cósmicos que merodean nuestro planeta.

El astrofísico y escritor científico español del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Josep María Trigo, explicó que “las similitudes espectrales indican que el 3I/ATLAS podría ser un objeto carbonoso primitivo, probablemente enriquecido en metal nativo y que experimentó una alteración acuosa significativa durante su aproximación al Sol, experimentado criovulcanismo”.

El cometa 3I/ATLAS gira a 57 kilómetros por segundo y continúa una trayectoria hiperbólica en el Sistema Solar

¿Por qué y cómo se generó el fenómeno de los “volcanes de hielo” o criovulcanismo del cometa 3I/ATLAS?

El fenómeno de criovulcanismo se desencadena cuando el material helado y gaseoso erupciona desde el interior del cometa 3I/ATLAS, como consecuencia del calentamiento que experimenta al acercarse al Sol.

Dicho proceso que se asemeja a una erupción volcánica, en lugar de roca fundida, expulsa hielos como: agua, dióxido de carbono o amoníaco, genera chorros o géiseres de gases y polvo que forman la cola características del objeto cósmico.

La divulgación oficial de arVix concluyó que “Objetos interestelares como 3I/ATLAS brindan oportunidades excepcionales para investigar los procesos físicos y químicos en cuerpos menores distantes de nuestro sistema solar, incluyendo objetos transneptunianos y cometas de la Nube de Oort”.

Cometa 3I/ATLAS

La teoría que vincula al cometa 3I/ATLAS con el posible desarrollo de vida inteligente en Marte

Composición del cometa 3I/Atlas y sus mecanismos internos

La sublimación del CO2 sólido interactúa con granos de sulfuros de níquel y hierro, generando oxidación y reacciones exotérmicas tipo Fischer-Tropsch que impulsan el criovolcanismo.

Según se detalla, el espectro del cometa 3I/Atlas se asemeja a condritos carbonáceos primitivos de la Antártida y objetos transneptunianos (TNO), sugiriendo un origen en un disco protoplanetario remoto con alta fracción metálica y alteración acuosa.

