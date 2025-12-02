El eclipse solar más largo en 100 años ya tiene fecha: cuándo será y por qué este fenómeno será único

El 2 de agosto de 2027, el mundo será testigo del eclipse solar total más largo del siglo XXI, un espectáculo astronómico que ofrecerá 6 minutos y 23 segundos de oscuridad absoluta, una duración excepcional que no volverá a repetirse hasta dentro de varias décadas. La NASA ya lo anticipa como el eclipse más extenso en más de cien años, y la comunidad científica lo considera un evento irrepetible tanto por su particular alineación como por las regiones del mundo que atravesará.

El fenómeno ocurrirá en pleno verano boreal y proyectará una franja de totalidad que cubrirá zonas de Europa, el norte de África y Medio Oriente, un corredor privilegiado tanto por su riqueza histórica como por sus condiciones climáticas, en general favorables para la observación.

Una alineación casi perfecta: por qué durará más de seis minutos

La duración de la totalidad de un eclipse solar depende de varios factores:

- La distancia entre la Tierra y la Luna,

- La posición orbital del planeta,

- El punto exacto de alineación,

- La trayectoria y la velocidad de la sombra lunar.

En este caso, la coincidencia es excepcional. Según la NASA, la Luna estará muy cerca de su perigeo —su punto más próximo a la Tierra—, lo que hace que su silueta aparente sea más grande y pueda cubrir por completo el disco solar durante más tiempo.

Al mismo tiempo, el eclipse se producirá cerca del apogeo de la Tierra, cuando nuestro planeta está más lejos del Sol. Esto contribuye a que el astro se vea ligeramente más pequeño en el cielo. La combinación de ambos factores genera la totalidad prolongada.

Para dimensionar este hito, basta compararlo con eclipses recientes:

- En abril de 2024, el evento que cruzó Norteamérica duró apenas 4m28s.

- El eclipse que llegará a España en 2026 tendrá tan solo 1m43s.

El de 2027 superará con creces a ambos.

La trayectoria: de Marruecos a Yemen, con su pico máximo en Egipto

De acuerdo al mapa que publicó la NASA, la sombra lunar tocará primero Marruecos, pasará por el sur de España, atravesará luego el norte de África —Argelia, Túnez, Libia y Egipto—, seguirá por Arabia Saudita y finalizará su recorrido en Yemen y la costa de Somalia.

El punto de máxima duración se registrará en Egipto, específicamente en las ciudades de Luxor y Asuán, lugares emblemáticos por sus templos ancestrales y por su cercanía al río Nilo. La comunidad astronómica anticipa que ese enclave podría convertirse en uno de los destinos más concurridos del mundo para observar el fenómeno.

La ESA estima que, si las condiciones climáticas acompañan, será uno de los eclipses mejor documentados de la historia.

Un espectáculo sin riesgos: qué impacto tiene sobre la Tierra

A pesar de los mitos que suelen circular, los eclipses solares no representan ningún riesgo físico para el planeta ni para la salud humana (más allá del cuidado obligatorio de la vista con filtros certificados).

Son fenómenos naturales y totalmente previsibles, resultado de la dinámica orbital entre el Sol, la Luna y la Tierra. Como destacan NASA y la Universidad de Cornell, estos eventos tienen sobre todo un valor científico y cultural, ya que permiten estudiar la corona solar —que solo se revela en su totalidad durante la fase de oscuridad— y ofrecen un momento único para calibrar instrumentos astronómicos.

Incluso otros cuerpos del sistema solar experimentan eclipses:

- La sonda Perseverance logró registrar eclipses en Marte, ocasionados por sus lunas Fobos y Deimos.

- Nuestro propio satélite natural también experimenta eclipses cuando la Tierra bloquea la luz solar.

Eclipses largos del futuro: los próximos fenómenos comparables

Aunque ninguno de los eclipses venideros superará al de 2027, la NASA ya identificó algunos eventos de duración destacada:

- 12 de agosto de 2045: 6m06s

- 22 de mayo de 2096: 6m06s

- 24 de agosto de 2063: 5m49s

- 11 de mayo de 2078: 5m40s

- 3 de septiembre de 2081: 5m33s

- 30 de abril de 2060: 5m12s

La mayoría de estos ocurrirán dentro de más de 30 años, lo que vuelve al eclipse de 2027 un acontecimiento verdaderamente generacional.