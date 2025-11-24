El cometa 3I/ATLAS gira a 57 kilómetros por segundo y continúa una trayectoria hiperbólica en el Sistema Solar

El cometa 3I/ATLAS, el tercer visitante externo del Sistema Solar en la historia, alcanzó una velocidad de 57 kilómetros por segundo y continúa una trayectoria hiperbólica. El fenómeno fue registrado por observatorios internacionales tras el perihelio que tuvo lugar el 30 de octubre de 2025. Los datos recabados son recopilados por los telescopios Hubble y James Webb de la NASA.

El análisis orbital muestra que la energía cinética del cometa excede la fuerza gravitacional del Sol a lo largo de toda su trayectoria. El cuerpo celeste utiliza la gravedad solar sólo como efecto resortera para acelerar aún más.

La teoría que vincula al cometa 3I/ATLAS con el posible desarrollo de vida inteligente en Marte

La combinación de alta aceleración y trayectoria abierta, garantiza que el cuerpo celeste no será capturado por la gravedad solar.

Trayectoria hiperpólica del cometa 3I/ATLAS

La trayectoria hiperbólica indica una velocidad mayor que la velocidad de escape local en un punto. El cometa 3I/Atlas entra en el Sistema Solar, asciende por desviación y nunca forma una órbita.

Un estudio publicado el último lunes 24 de noviembre, detalla los patrones de llegada de los objetos interestelares a la Tierra en caso de impacto.

La combinación de factores gravitacionales y movimiento relativo define patrones de llegada claros, incluso con una probabilidad extremadamente baja.

La Agencia Espacial Europea mejoró la trayectoria del cometa 3I/ATLAS con datos de Marte

Las simulaciones llevadas a cabo por los expertos señalan que el cometa 3I/ATLAS alcanzaría una velocidad promedio de 72 km/s al momento de un hipotético impacto, un valor superior al de la mayoría de los meteoroides del Sistema Solar.

Cometa 3I/ATLAS

Los autores generaron 26 mil millones de objetos sintéticos basándose en el movimiento de las estrellas enanas

El modelo reprodujo el flujo interestelar observado y aplicó perturbaciones gravitacionales del Sol. El resultado mapeó exclusivamente la distribución esperada de los impactos, sin estimar la frecuencia absoluta.

La NASA anunció la fecha clave en la que el cometa 3I/ATLAS hará su acercamiento más próximo a la Tierra

Los investigadores utilizaron millones de trayectorias virtuales para mapear tiempos, direcciones y regiones con mayor probabilidad de caer.

