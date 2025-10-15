La NASA se prepara: el 3I/ATLAS no es el único visitante que llegará a la Tierra, según nuevas investigaciones

LA Agencia Espacial Europea (ESA) encabeza el desarrollo de la misión Comet Interceptor que estiman que será lanzada en los próximos años y se posicionará en un punto estratégico de la órbita Lagrange 2, con la finalidad de localizar a los próximos visitantes cósmicos provenientes de la periferia del Sistema Solar. La NASA advirtió que el ingreso del cometa 3I/ATLAS “no será un caso aislado”.

El plan consiste en lanzar la sonda y dejarla en un punto de espera en el espacio. Desde allí, aguardará pacientemente la llegada de un objetivo idóneo, ya sea un cometa de largo período o el próximo visitante interestelar, disponiendo así del tiempo necesario para ejecutar una maniobra de intercepción.El paso del astro recuerda que nuestro sistema no está aislado, sino que se encuentra inmerso en una red galáctica en constante movimiento.

La NASA aclaró si hay probabilidades de que el cometa 3I/ATLAS choque contra la Tierra

Gracias a los avances en detección óptica y la cercana puesta en funcionamiento del Observatorio Vera Rubin en Chile, los astrónomos aspiran a detectar entre uno y dos objetos interestelares anualmente.

Cometa 3I/ATLAS

Cada uno de ellos puede revelar aspectos únicos sobre su sistema de origen: condiciones climáticas extremas, formaciones planetarias exóticas o incluso indicios de materiales precursores de la vida.

La NASA trabaja de forma conjunta con otras agencias con las que se encuentra investigando tecnologías de propulsión ultrarápida y maniobras asistidas por gravedad, que posibiliten alcanzar velocidades suficientes para concretar la intercepción de objetos interestelares.

La NASA develó nuevos datos del cometa 3I/ATLAS: a qué distancia pasará del planeta Tierra

A pesar de que detectar estos visitantes es todo un logro, alcanzarlos reviste una complejidad aún mayor. Asimismo, tanto la velocidad como también el breve margen desde el descubrimiento del cometa, se traducen en desafíos enormes para las agencias espaciales.

En este escenario de investigación espacial, los principales telescopios espaciales, como el Hubble y el Webb, junto con sondas en Marte, aportaron datos clave sobre el cometa 3I/ATLAS. la importancia de 3I/ATLAS no radica solo en su procedencia. Es su mera existencia lo que empieza a abrir un nuevo capítulo en la exploración de los vestigios más antiguos de la Vía Láctea. Hasta hace poco, los objetos interestelares eran una predicción teórica. Ahora, son sujetos de estudio real.

Cometa 3I/ATLAS

Por qué se piensa que el asteroide 3I/ATLAS es un objeto tecnológico extraterrestre

Según los expertos, se trataría de un cuerpo con más de 7.000 millones de años y un núcleo que podría medir entre 400 metros y 3 kilómetros de diámetro. En esta línea, su antigüedad lo vuelve un auténtico “testigo de la evolución del cosmos”, según los especialistas de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio.

Si bien su trayectoria lo alinea con el llamado "disco delgado" de la Vía Láctea, una región rica en estrellas jóvenes, todo apunta a que podría haberse originado en la frontera entre ese disco y el "disco grueso", que alberga cuerpos mucho más antiguos y pobres en metales. La edad estimada del cometa: unos 10.000 millones de años. Es decir, más del doble que nuestro Sol.

