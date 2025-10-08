La NASA develó nuevos datos del cometa 3I/ATLAS: a qué distancia pasará del planeta Tierra

La NASA reveló nuevos datos del cometa 3I/ATLAS y detalló que posee una coma (nube de gas y polvo) en forma de lágrima, características que se observaron a través de imágenes recientes tomadas por el Telescopio Espacial Hubble. Se estima que el cuerpo celeste sólido alcanzará su punto más cercano al Sol el jueves 30 de octubre y su máxima proximidad al planeta Tierra será de 270 millones de kilómetros.

La agencia espacial estadounidense específico que su núcleo sólido y helado tiene un diámetro estimado entre 0.32 y 5.6 kilómetros. Además, observaciones espectroscópicas han identificado la presencia de agua en forma de granos de hielo sólido y vapor de agua.

Por qué se piensa que el asteroide 3I/ATLAS es un objeto tecnológico extraterrestre

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Durante su paso por el Sistema Solar, el astro será objeto de estudio por parte de distintas misiones espaciales. El Orbitador Transportador Robótico “Exomars” y la sonda espacial “Mars Express” de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Cometa 3I/ATLAS

El cometa interestelar 3I/ATLAS, descubierto el 1 de julio de 2025 por el telescopio ATLAS en Chile, ha capturado la atención de astrónomos por su misterioso origen fuera del Sistema Solar.

De acuerdo con estimaciones del astrónomo Avi Loeb, “el núcleo rocoso de 3I/ATLAS tendría un diámetro aproximado de 5,6 kilómetros y una masa que podría superar los 33.000 millones de toneladas”, una cifra muy superior a la de los otros dos cometas precedentes que han atravesado el Sistema Solar , 1I/'Oumuamua y el 2I/Borisov.

La NASA señaló que el misterioso objeto 3I/ATLAS podría ser más antiguo que todo nuestro sistema solar

El 3 de octubre de 2025 el cometa pasó a unos 29 millones de kilómetros de Marte, un evento observado con los instrumentos de la NASA y la Agencia Espacial Europea en orbitadores como Orbitador de reconocimiento de Marte (Mars Reconnaissance Orbiter) y Mars Express.

Cometa 3I/ATLAS

Un misterioso objeto interestelar se acerca a la Tierra y desafía las expectativas de la NASA

Este acercamiento cercano a Marte ha permitido realizar imágenes de alta resolución para estudiar mejor su núcleo, su coma y composición, revelando una atmósfera rica en dióxido de carbono y otros gases.

PM