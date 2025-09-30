La Tierra pierde su equilibrio: el hemisferio norte del planeta se está oscureciendo, según la NASA

Los satélites de la NASA han recabado datos durante 24 años y han detectado que la Tierra se está oscureciendo, el planeta rebota menos radiación solar de la que lo hacía en el pasado y precisaron que el hemisferio norte se está ensombreciendo más que al sur del ecuador. Se conoce como Proyecto CERES (Clouds and the Earth’s Radiant Energy System) o Las nubes y el sistema de energía radiante de la Tierra, que estudia el balance energético de nuestro planeta.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio utiliza satélites como como Terra, Aqua, Suomi, NPP y NOAA-20, a partir de los cuáles se pueden obtener registros de alta precisión.

El coautor del estudio y tecnólogo Sénior en Ciencias de la Radiación de la agencia espacial estadounidense, Norman G. Loeb, explicó que “es el resultado de cambios en las concentraciones de aerosoles, la cobertura de nieve y hielo, y la cantidad de vapor de agua”.

A través de CERES, la comunidad científica dispone de una base sólida para comprender mejor las tendencias energéticas del sistema terrestre.

La asimetría entre ambas semiesferas podría tener consecuencias de gran alcance en el sistema climático terrestre, según una investigación publicada el último lunes en la revista Actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América (PNAS, por sus siglas en inglés).

Las implicaciones para nuestro planeta pueden ser realmente diversas. El mayor calentamiento del hemisferio norte puede derivar en un aumento de precipitaciones tropicales, lo que sugiere alteraciones en la circulación atmosférica global.

De igual manera, esta tendencia asimétrica podría profundizarse, generando un desequilibrio radiativo entre hemisferios que podría persistir o aumentar, con importantes consecuencias para el clima global.

Cuando absorbemos más energía solar de la que nos desprendemos posteriormente, este exceso se acumula en nuestros océanos y atmósfera, provocando un aumento de la temperatura del planeta Tierra.

El oscurecimiento de los hemisferios y, más concretamente, el del norte tal como detallan los científicos, se debe a la disminución de aerosoles atmosféricos en países del hemisferio norte.

Esta merma se produjo como consecuencia de las distintas medidas de control de la contaminación industrial y de vehículos, más beneficiosas para la salud pública pero con consecuencias para nuestro planeta.

Además, se tiene que tener en consideración que el derretimiento del Ártico, estaría modificando dicha absorción energética, modificando el equilibrio entre ambos hemisferios.

El investigador principal del proyecto CERES de la NASA, Norman G. Loeb, señaló que “el aumento del derretimiento de nieve y hielo, fue más rápido en el hemisferio norte que en el sur”.

El hielo marino derretido, pierde doblemente albedo: deja de reflejar la radiación solar que, su sustituto, el agua de mar, captura. La Antártida también pierde hielo, pero a un ritmo mucho menor y el gran continente helado sigue conservando la misma fracción de radiación solar.

Una superficie con alto albedo, como la nieve, refleja mucha luz, mientras que una con bajo albedo, como el océano, absorbe más radiación. Este concepto es crucial para entender el cambio climático.

