Un informe alertó que el aumento en el nivel del mar y el calor extremo afectará a 1,5 millones de australianos para 2050

Un informe publicado este lunes alertó que el aumento en el nivel del mar, el calor extremo y las inundaciones causadas por el cambio climático afectarán a 1,5 millones de australianos para 2050. La advertencia llega en vísperas de que el país dé a conocer esta semana sus próximos objetivos de reducción de emisiones.

La evaluación nacional de riesgos climáticos reveló que el aumento de las temperaturas tendrá un impacto en “cascada, combinado y simultáneo” en la vida en Australia, donde residen más de 27 millones de personas.

Se estima también que para 2090, alrededor de 3 millones de personas se verán afectadas por los mismos motivos

"Estamos viviendo el cambio climático ahora mismo. Ya no es un pronóstico, una proyección o una predicción, es una realidad viva y es demasiado tarde para evitar sus efectos", afirmó el ministro de Cambio Climático y Energía, Chris Bowen.

Se prevé que las pérdidas en el valor de las propiedades australianas se dispararán hasta los 611.000 millones de dólares australianos (406.000 millones de dólares estadounidenses) en 2050 y podrían aumentar hasta los 770.000 millones en 2090.



El propio informe indica que si las temperaturas aumentaran 3°C, las muertes relacionadas con el calor podrían escalar más de un 400% en las ciudades más pobladas del país, como Melbourne y Sídney.

El expediente se publica en un momento crucial del país, ya que Australia, uno de los mayores exportadores de combustibles fósiles, fue duramente criticada por considerar la acción climática como una responsabilidad política y económica. En paralelo, el gobierno dará a conocer esta semana la ronda de objetivos de reducción de emisiones, obligación clave en virtud del histórico acuerdo climático de París.

Las ciudades costeras serán las más afectadas

Australia es parte del Acuerdo de París desde 2016 y se ha comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 43% para 2030 y alcanzar cero emisiones netas para 2050, con el fin de mantener el aumento de la temperatura global muy por debajo de los 2°C.

