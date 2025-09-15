Mayoría abrumadora de católicos en EEUU aprueban a León XIV en sus primeros meses como Papa

En los primeros meses de su pontificado, el Papa León XIV logró captar una aprobación inicial sólida entre los católicos estadounidenses, según un exhaustivo sondeo realizado por el Pew Research Center. Este nuevo líder de la Iglesia Católica, el primero nacido en Estados Unidos, genera expectativas positivas en una comunidad que aún se familiariza con su figura tras la muerte de su predecesor, el Papa Francisco, en mayo de 2025.

El Pew Research Center, una institución dedicada a estudios demográficos y sociales de alta calidad, encuestó a 9.916 adultos estadounidenses, incluyendo 1.849 católicos, entre el 8 de julio y el 3 de agosto de 2025. Con un margen de error de ±3,1 puntos porcentuales para el subgrupo católico, los resultados destacan una recepción cálida: el 84% de los católicos expresan una visión favorable del pontífice, mientras que solo el 4% lo percibe desfavorablemente. El 11% restante admite no haber oído hablar de él, lo que refleja el corto tiempo transcurrido desde su elección.

Sin embargo, la familiaridad con León XIV sigue siendo limitada en esta etapa temprana. El 67% de los encuestados católicos afirma conocer "solo un poco" sobre el papa, el 25% declara no saber "nada en absoluto" y únicamente el 7% indica conocerlo "mucho". Esta brecha entre aprobación y conocimiento subraya el proceso de adaptación que experimenta la feligresía estadounidense ante un líder cuya trayectoria aún no ha sido plenamente explorada en el ámbito público.

En cuanto a las expectativas para su liderazgo eclesial, las opiniones se dividen con cautela. El 52% de los católicos estadounidenses se muestra incierto sobre cómo comparará el estilo de León XIV con el de Francisco, o bien admite no conocer lo suficiente al nuevo papa para formarse una idea. No obstante, un 33% anticipa que su dirección será "bastante similar" a la de su predecesor, mientras que el 13% prevé que será "bastante diferente". Estas proyecciones sugieren un equilibrio entre continuidad y posible renovación en la guía de la Iglesia.

El 84% de los católicos estadounidenses aprueba al Papa León XIV, el primer papa nacido en EE.UU., según un sondeo del Pew Research Center, aunque la mayoría conoce poco sobre él. (Foto: AFP)

Un aspecto distintivo de este pontificado es el origen estadounidense de León XIV, un hito histórico que genera reacciones variadas. El 36% de los católicos se declara "extremadamente o muy emocionado" por tener un papa nacido en Estados Unidos, y un 40% adicional se siente "algo emocionado". En contraste, el 22% expresa poco o ningún entusiasmo por este hecho, lo que podría reflejar divisiones culturales o preferencias por una perspectiva más global en la figura papal.

El sondeo también indaga en las percepciones de los no católicos, quienes muestran una familiaridad aún menor. El 31% de este grupo afirma no haber oído hablar de León XIV, pero entre quienes lo conocen, el 56% lo evalúa favorablemente. Esta aprobación inicial entre no creyentes indica un potencial para ampliar el diálogo interconfesional en el contexto estadounidense.

Comparativamente, las opiniones sobre León XIV evocan los inicios del pontificado de Francisco. En una encuesta de marzo de 2013, el 84% de los católicos estadounidenses también expresaba una visión favorable del entonces nuevo papa argentino, un porcentaje idéntico al actual. De manera similar, las calificaciones iniciales para León XIV superan las de papas anteriores como Benedicto XVI y Juan Pablo II en etapas equivalentes, aunque el Pew Research Center mantiene un seguimiento histórico detallado de estas tendencias.

Las diferencias por niveles de práctica religiosa son notables. Los católicos que asisten a misa al menos una vez por semana otorgan una aprobación del 95% a León XIV, en comparación con el 84% de aquellos que acuden ocasionalmente y el 77% de los que asisten a veces o nunca. Aun así, incluso entre los practicantes regulares, la familiaridad permanece baja: el 75% sabe "solo un poco" sobre el papa, y el 11% nada en absoluto. Estas variaciones resaltan cómo la devoción activa correlaciona con una recepción más entusiasta.

El entusiasmo por su origen estadounidense es notable, con un 36% muy emocionado, pero el 52% está incierto sobre cómo su liderazgo se comparará con el de Francisco. (Foto: AFP)

Otro eje de análisis es la polarización partidista, un tema recurrente en el catolicismo estadounidense. Tanto demócratas católicos (89%) como republicanos católicos (84%) ven favorablemente a León XIV, lo que representa una convergencia inicial.

Sin embargo, para los republicanos, esta cifra marca una mejora significativa respecto a febrero de 2025, cuando solo el 69% aprobaba a Francisco en las semanas previas a su fallecimiento. En contraste, los demócratas católicos mantienen una aprobación estable, similar al 88% que registraban para Francisco en ese mismo sondeo.

Estas dinámicas partidistas se extienden a las expectativas sobre el nuevo pontificado. El 44% de los demócratas católicos considera que el liderazgo de León XIV será similar al de Francisco y que esto representa "una buena cosa", frente al 21% de los republicanos que sostiene la misma posición.

Las opiniones varían por afiliación política, con demócratas más propensos a esperar continuidad con Francisco, mientras que los republicanos muestran mayor aprobación que hacia su predecesor. (Foto: AFP)

Por el contrario, el 18% de los republicanos anticipa diferencias positivas con respecto a su predecesor, comparado con el 8% de los demócratas. Tales discrepancias reflejan la evolución observada durante el papado de Francisco, donde las opiniones republicanas se volvieron gradualmente más críticas, ampliando una brecha que ahora parece atenuarse con León XIV.

El cardenal Robert Francis Prevost, nacido en Chicago, fue elegido Papa el 8 de mayo como sucesor de Francisco, quien era muy popular entre los fieles, pero se enfrentaba a una feroz oposición interna. Desde su llegada en 2013, el pontífice argentino rompió los códigos tradicionales cambiando el palacio pontificio por una residencia más modesta. Su sucesor se muestra más prudente y se integra en la tradición histórica, y también multiplica sus discursos evitando herir sensibilidades.

Qué piensan los estadounidenses sobre León XIV: 5 puntos clave de la encuesta

- Alta aprobación inicial: El 84% de los católicos estadounidenses expresan una visión favorable de León XIV, equivalente a las opiniones sobre Francisco en 2013.

- Baja familiaridad: El 67% sabe "solo un poco" sobre el papa, el 25% "nada en absoluto" y el 7% "mucho".

- Expectativas mixtas: El 33% anticipa un liderazgo similar al de Francisco, el 13% diferente, y el 52% se muestra incierto.

- Entusiasmo por origen estadounidense: El 36% se siente "extremadamente o muy emocionado", el 40% "algo emocionado", y el 22% poco o nada.

- Diferencias partidistas: El 89% de demócratas y el 84% de republicanos lo aprueban; los republicanos muestran una mejora respecto a Francisco (del 69% al 84%).

