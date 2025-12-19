Washington D.C. alcanzó un nuevo récord Guinness: 1.435 parejas se besaron bajo el muérdago en EE.UU.

Estados Unidos alcanzó un nuevo récord Guinness el último sábado 13 de diciembre en la ciudad de Washington, luego de reunir un total de 1.435 parejas en el marco de “el beso nacional bajo el muérdago nacional 2025” ,que se besaron en simultáneo durante cinco segundos, debajo de la simbólica planta de decoración navideña. Se esperaba la participación de solo 500 novios, número con el que se superó la marca del 2024, cuando se habían concentrado 480 enamorados.

El evento fue organizado por el Distrito de Mejora Comercial (BID) de la capital estadounidense y las autoridades gubernamentales expresaron que “superó las expectativas de convocatoria”.

La celebración marcó un hito histórico, que quedó registrado en el Libro de los Récords Guinness. Antes de que los besos quedarán grabados para la posteridad, el director ejecutivo del BID, Guerre Price, significó que “más de 1.000 parejas habían hecho realidad su sueño y afirmó que “pueden demostrarle al mundo entero que Washington DC es amor”.

Por requerimiento deL Guinness World Records, cada pareja que se besó debía tener una rama de muérdago; por ello, el Distrito de Mejora Comercial de la ciudad de Washington solicitó 17 150 ramas de muérdago a una granja en Oregón.

Las parejas contaron con un carnet oficial de "Kiss Participant" y su respectiva rama de muérdago. Los jueces de Guinness estuvieron pendientes todo el tiempo de los participantes.

¿En qué año Estados Unidos obtuvo por primera vez el reconocimiento del Libro de los Récords Guinness?

El anterior récord Guinness se rompió en 2019 en la ciudad de San Luis, la segunda más poblada del estado de Misuri en los Estados Unidos. cuando 480 parejas se besaron bajo un muérdago colocado durante un evento de Anheuser-Busch.

En declaraciones otorgadas al medio norteamericano USA Today, Guerre Price, afirmó: “Esta clase de eventos unen a las personas de“una forma memorable y alegre, mostrando la verdadera vitalidad y energía de la ciudad que amamos”.

