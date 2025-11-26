Aumenta la esperanza de vida en Nueva York a más de 82 años.

En la ciudad estadounidense de Nueva York, se prolongó la expectativa de vida prevista para el 2030, al aumentar de 80,7 años en 2021 a los 83,2 en 2024, el nivel más alto en su historia, de acuerdo con los datos más recientes dados a conocer por la Alcaldía de la ciudad.

De acuerdo con un comunicado conjunto con el Departamento de Salud, esta mejora es resultado del Plan HealthyNYC lanzado hace dos años por el alcalde Eric Adams con miras a mejorar la salud de los residentes de la ciudad.

La campaña estableció objetivos ambiciosos para abordar las principales causas de muerte prematura, incluidas las enfermedades crónicas y las relacionadas con la dieta, los cánceres detectables mediante pruebas de detección, las sobredosis, el suicidio, la mortalidad materna, la violencia y la Covid-19.

De acuerdo con los datos revelados, el aumento en la expectativa de vida se debe en gran medida a una fuerte disminución de las tasas de mortalidad por la Covid en todos los grupos raciales y étnicos, aunque, destaca, que persisten importantes desigualdades raciales entre las principales causas de muerte.

Indica además que la merma de muertes relacionadas con la pandemia -que azotó a EE.UU en 2020 con Nueva York como epicentro- fue el resultado de una respuesta integral del gobierno municipal, con inversiones significativas para reducir las desigualdades raciales y una campaña de vacunación, entre otras iniciativas..

Entre el 2021 y el 2024 las muertes relacionadas a la covid disminuyeron en un 93,1 %; los suicidios un 2,3 % (las tasas más altas se registran entre blancos no hispanos) y los homicidios bajaron un 26,4 %, con las tasas más altas entre los negros no hispanas, seguidas por hispanos.