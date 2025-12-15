Déficit de atención: cuáles son los indicios claves número 1

Muchas veces el déficit de atención con hiperactividad puede detectarse recién en la adultez, sin embargo, también puede ser antes. Especialistas aseguran que es una respuesta a la dificultad de mantener la atención y el interés.

Déficit de atención: ¿Cuáles son los indicios claves?

El hiperenfoque en una tarea, o la hiperconcentración al punto de descuidar otras responsabilidades.

La perdida de noción del tiempo, experimentar una variedad de emociones intensas que van desde la ansiedad a la ira, hasta la felicidad y la sociabilidad.

También puede tener dificultades para dormir, problemas para decidir, o complicaciones en el diálogo.

Por más de que suenen comunes, pueden ser rasgos de una persona con déficit de atención con hiperactividad.

La importancia radica en poner atención en los niños y su desarrollo en el colegio. Es una manera fácil de percibirlo, para luego consultarlo con un profesional.