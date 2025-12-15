Qué es la prediabetes: cuáles son las causas y los síntomas.

Los especialistas aseguran que la prediabetes es una afección de salud grave en la que los niveles de azúcar en sangre son más altos que lo normal, pero no lo suficientemente alto como para diagnosticarla como diabetes tipo 2.

El 80% de las personas con pre diabetes no saben que lo tienen y corren el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

En ese sentido, los expertos en salud recomiendan consumir alimentos saludables, hacer actividad física como parte de la rutina diaria, y mantener un peso saludable, ya que esto puede ayudar a que el nivel de glucosa en sangre vuelva a la normalidad.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Por otro lado, los profesionales aconsejan no saltearse las comidas, que si bien para alguno puede resultar saludable, puede tener repercusiones negativas en el control del azúcar en sangre.

En tanto, la Organización Panamericana de Salud (OPS) llama a evitar el consumo de tabaco, ya que fumar aumenta el riesgo de diabetes y enfermedades.