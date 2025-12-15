Distrofia muscular: cuáles son los últimos avances en el tratamiento.

Científicos del CONICET en conjunto con la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad de Florida, demostraron durante una investigación que la proteína Myomerger actúa en la formación de nuevas fibras musculares.

Este descubrimiento podría ayudar a mejorar. Además consideraron que podría ser fundamental para el tratamiento de enfermedades o lesiones que afectan estos tejidos.

La distrofia muscular se presenta como un conjunto de patologías hereditarias que causan degeneración y debilidad en el músculo esquelético, lo que provoca la pérdida progresiva de la masa muscular.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los científicos del CONICET agregaron que esta proteína se encarga de la fusión de de los mioblastos, es decir, de las células responsables de la creación de fibras musculares.

El equipo científico continuará su investigación y el objetivo principal es comprender estos mecanismos para desarrollar ideas y estrategias que permitirán obtener resultados específicos en los tratamientos terapéuticos.