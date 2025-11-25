El 52% de los trabajadores renuncia por la relación con los jefes

Una encuesta realizada por un portal de empleo revela, cómo es la relación de los empleados y sus lugares de trabajo. El 52% de los argentinos piensa en renunciar a su trabajo debido a la mala relación que tiene con su jefe.

Sobre la percepción del liderazgo, un 24% de los encuestados considera que sus jefes no ejercen un buen rol en ese sentido ya que "solo dan órdenes y no dirigen al equipo". El mismo porcentaje agregó que "no brindan oportunidades de crecimiento personal".

Un 21% cree que la falta de motivación hacia el equipo es la razón principal, mientras que un 17% percibe a los jefes como autoritarios.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Por último, un 14% opina que los jefes solo se responsabilizan de los éxitos y no de los fracasos.

Con respecto a las cualidades más valoradas en los líderes, un 48% considera fundamental que sepan escuchar al equipo. En cuanto a las características de un líder, el 34% de los encuestados considera que debe ser alguien que trabaje en colaboración con su equipo

Estas son algunas de las experiencias personales reflejadas en la encuesta. Las miradas sobre el liderazgo pueden cambiar según los distintos contextos.