Según un informe del Banco Mundial y del Indec, hay un déficit del 25% de trabajadores especializados, como plomeros, albañiles, entre otros oficios.

Lo que encarece la construcción, entre un 8 y 12%, en ese sentido, más de 200 plomeros participaron de una investigación, y se observó que no existen especialistas en la franja entre los 18 y 24 años. La mayoría se encuentra entre los 45 y 55 años.

De esta forma, el 84% eligió el trabajo por su vocación, y el 15% por necesidad.

Por otro lado, un 60% realiza capacitaciones, mientras que un 66% considera que los tutoriales de YouTube no son competencia para la profesión.

El informe agrega que las empresas vinculadas a la construcción, son las que más sufren esta falta de oficios.

Cuáles son los oficios más buscados y dónde estudiarlos

Además, el avance de la inteligencia artificial pone a muchas profesiones en riesgo.

El estudio agrega que hay muchos oficios que se aprendan de forma autodidacta, por herencia familiar o en talleres informales sin certificación oficial lo que limita las oportunidades de empleo formal.

Otro de los temas que complica la elección de estas profesiones es la precarización laboral, y muchas veces a la hora de buscar un plomero, gasista o electricista hay que esperar que tenga un lugar en su agenda. Sin embargo, para estudiar de forma gratuita estos oficios se puede ingresar desde instagram a @ubaenacción y allí se informa sobre los cursos de capacitación. Las clases son presenciales y se dictan en Marcelo T de Alvear 2142 en la Ciudad de Buenos Aires de 19 a 20.30 hs. Además, se encuentra el curso básico de instalaciones eléctricas domiciliarias, introducción a la coctelería, y a la belleza natural de pestañas, ente otras formaciones.